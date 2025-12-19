Müzik ve kahve tutkunlarını AKM'de buluşturan etkinlik: Türk Telekom Prime Kahve Konserleri

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türk Telekom’un müşterilerinin hayatına değer katan markası Türk Telekom Prime, kültür ve sanatın kalbi Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) cumartesi sabahlarının klasiği haline gelen Kahve Konserleri ile sanatseverleri buluşturmaya devam ediyor.

Klasik müzik tutkunlarının Türk Telekom Opera Salonu Alt Fuaye alanında kahve eşliğinde takip ettiği ve yeni sezon açılışını kasım ayında yapan Türk Telekom Prime Kahve Konserleri, 20 Aralık Cumartesi günü “Flüt ve Arp ile Müzikte Anlatımlı Büyülü Bir Yolculuk” konseriyle yeni sezon programına renk katacak.

KAHVE İKRAMI

Her cumartesi farklı tema ve repertuvarların sahneleneceği konser serisi, 31 Mayıs 2026’ya kadar müzikseverlere keyifli anlar yaşatmayı sürdürecek. Konserlerde Türk Telekom Prime müşterileri yüzde 50 indirimli bilet ayrıcalığından faydalanırken, tüm misafirlere kahve ikramı sunulacak.

TEKNOLOJİ İLE SANAT BİR ARADA

Teknoloji ile sanatı bir araya getiren Türk Telekom, Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlediği Türk Telekom Prime Kahve Konserleri ile cumartesi sabahlarına renk katıyor. Hafta sonu klasiği haline gelen konserler, kasım ayında başlayan yeni sezonda büyük beğeni toplayan Sonbaharda Vals, Atam’a Şarkılar, Klasikten Romantiğe Aryalar ve Düetler, Balabania, Sagalassos Antik Mirasın Melodisi ve Anlatımlı Korno ve Piyano Dinletisi başlıklı performanslarla İstanbullulara keyifli bir müzik deneyimi sundu.

Klasik müzik tutkunlarını farklı tema ve repertuvarlarla buluşturan Türk Telekom Prime Kahve Konserleri serisi, yeni sezona “Flüt ve Arp ile Müzikte Anlatımlı Büyülü Bir Yolculuk” konseriyle devam edecek.

KAHVE KOKUSU EŞLİĞİNDE KLASİK MÜZİK

Sezon boyunca gerçekleştirilecek solo resitaller ve müzik toplulukları konserleriyle müzikseverler, AKM Türk Telekom Opera Salonu Alt Fuaye Alanı’nda kahve kokusu eşliğinde, samimi bir atmosferde klasik müzikle güne başlayacak.

TÜRK TELEKOM PRİME AYRICALIKLARI KAHVE KONSERLERİ’NDE

Türk Telekom’un ayrıcalıklarla dolu dünyası Prime, Türk Telekom Prime Kahve Konserleri’nde de özel avantajlar sunuyor. Prime müşterileri, Kahve Konserleri boyunca yüzde 50 indirimli bilet ayrıcalığından faydalanabiliyor. Ayrıca konserler sırasında etkinlik alanında bulunan kahve standındaki ikramlardan tüm misafirler yararlanabiliyor.

KONSERLER 31 MAYIS’A KADAR DEVAM EDECEK

Türk Telekom, ana destekçisi olduğu Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) sanatseverlere yeni ve keyifli deneyimler sunmayı sürdürüyor. Türk Telekom Opera Salonu Alt Fuaye alanında düzenlenen Türk Telekom Prime Kahve Konserleri, kış aylarının zarif atmosferinde seçkin eserleri kahve kokusuyla harmanlayarak müzikseverlerle buluşturuyor. Cumartesi sabahlarına renk katan Türk Telekom Prime Kahve Konserleri, 31 Mayıs 2026 tarihine kadar her hafta farklı temalar ve değerli sanatçılarla müzikseverleri Prime ayrıcalığıyla ağırlamaya devam edecek.

TÜRK TELEKOM PRİME KAHVE KONSERLERİ TAKVİMİ:

-20 Aralık: Flüt ve Arp ile Müzikte Anlatımlı Büyülü Bir Yolculuk

-27 Aralık: Dörtlüde Rus Yankıları

-10 Ocak: Way Out Albüm Lansman Konseri

-17 Ocak: Cenk Erdoğan “Solo”

-24 Ocak: “Müziğin Sonsuz Çizgisi”: Doğu Müziğinin Batı Müziği Üzerindeki Ses Haritası

-31 Ocak: Keman Piyano Resitali