Nakitsiz market şubeleri artıyor

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Bazı marketlerde artık nakit kasaları kapatılıyor.

Uygulamayla hem personel tasarrufu sağlamak hem de uzun kuyrukların önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Bu yöntem, sırada müşterileri bekletmemek dışında hırsızlık, hata ve hile gibi riskleri azaltmak için de tercih ediliyor.

"NAKİTSİZ MARKET ŞUBELERİ YAYGINLAŞIYOR"

Ekonomist Dr. Selçuk Gülten, bu konuda Ensonhaber'e bilgi vererek, nakitsiz market şubesi uygulamalarının yaygınlaştığını belirtti ve şu değerlendirmede bulundu:

Marketler, 'Sevgili müşterilerimiz 1 Ocak 2025 tarihinden sonra bu mağazamızda yapılan alışverişlerde daha pratik, hızlı ve hijyenik bir alışveriş deneyimi yaşamanız amacıyla nakit kabul edilmeyecektir. Sadece kredi veya banka kartı ile ödeme sistemine geçilecektir.' şeklinde panolar asılarak duyurular yapılmaktadır.

"NAKİT YERİNE PARA YA DA BANKA KARTI GEÇERLİ"