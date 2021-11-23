Necmettin Batırel'den yeni dolar kuru değerlendirmesi

Necmettin Batırel, ekonomik verilere göre dolar kurunun şu anki seviyelerinde olmasının anlamsız olduğunu, gerçek kur seviyesinin 6,77 olması gerektiğini yazdı.

Dolar kurlarının yükselişine karşı verdiği önerilerle tanınan ekonomist Necmettin Batırel, Türkiye gazetesindeki köşesinde yeni gelişmeleri değerlendirdi.

Batırel, Asrın Savaşı başlıklı yazısında, AK Parti hükümetlerinin muhtıra, ABD yaptırımları ve Gezi Parki gibi hadiselerle büyük yaralar aldığını fakat yıkılmadığını ifade etti.

"BU VERİLERLE, KURUN BU SEVİYELERDE OLMASI ANLAMSIZ"

Türkiye'nin milli gelirinin 750 milyar dolar, 2020'de 36 milyar dolar olan cari açığın 2021 sonunda 18 milyar dolara gerildiğini, bütçe açığının son derece düşük, halkın borçlanma oranının yüzde 16, ihracatın 220 milyar doları aştığını belirtti.

Bu ekonomik verileri sıralayan Batırel, bu verilere göre dolar kurunun 11 TL seviyelerinde olmasının anlamsız olduğunu belirtti.

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"1 DOLAR 6,77 OLMALI"

Batırel, yazısında, "Türk Lirası gerçek değerinde olmadığı için enflasyon kontrolden çıktı. Bakın kasım ayında reel efektif döviz kuru (yani yabancı paralar karşısında TL’nin değeri) 60,37 ile 1994’ten bu yana en düşük seviyede. Başka bir ifadeyle bugün 1 dolar=6,77 TL olması gerekirken 11,20 TL'de. Satın alma gücü zayıflayınca fiyatlar uçuyor.

"BÖYLE SAÇMA GEREKÇE Mİ OLUR"

Şuraya bakın! Cumhurbaşkanı faiz diyor, kurlar yukarı gidiyor... Böyle saçma bir gerekçe olur mu? Bankalar sanki sözleşip hükûmetin aleyhine çalışıyor." ifadelerine yer verdi.

"ABD TAHAMMÜL EDEMİYOR"

Merkez Bankası'nın son 3 ayda faizi 400 baz puan indirdiğini hatırlatan Necmettin Batırel, özel bankaların neden bu faiz indirimine katkı sağlamadığını sordu.



ABD Başkanı Biden'ın Türkiye'deki muhalefete desteğini de hatırlatan Batırel, "ABD tarihi başarılara imza atarak ülkeye çağ atlatan muhafazakâr bir hükümete tahammül edemiyor da ondan... Karşılarında kendileri gibi kadeh tokuşturan, salonda vals yapan uşak göremedikleri için çıldırıyor!" ifadelerini kullandı.

"ARTIK ESKİ TÜRKİYE YOK"

Artık eski Türkiye'nin olmadığını, ABD'nin Merkez Bankası'nın faiz indirimi karşısında da kur silahını ateşlediklerini söyleyen Batırel, amacın iseTürk vatandaşını isyan ettirmek olduğunu ifadelerine ekledi.