New York borsası, güne düşüşle başladı

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Yatırımcılar, ABD Başkan Donald Trump'ın tarife politikalarına dair daha fazla netlik ararken pay piyasaları, açılışta "negatif seyir" izledi.

New York borsasında Dow Jones endeksi, 40.233,98 puan oldu.

S&P 500 endeksi yüzde 0,36 azalışla 5.508,87 puana düştü.

Nasdaq endeksi yüzde 0,55 kayıpla 17.270,76 puana geriledi.

ABD MÜZAKERE EDİYORUZ DİYOR, ÇİN TAM TERSİNİ SAVUNUYOR

Çin'in ABD'nin tarife müzakerelerinin sürdüğü iddiasını yeniden yalanlamasıyla iki ülke arasındaki gümrük vergisi açmazı devam etti.

ABD'NİN VERİLERİ TAKİP EDİLECEK

Analistler, yatırımcıların tarifelerin ekonomik etkilerine dair ipuçları için şirket bilançolarını takip edeceğini belirterek, yarın açıklanacak ilk çeyreğe ilişkin gayri safi yurt içi hasıla (GSYH) tahmini ve cuma günü yayımlanacak nisan ayına dair istihdam verilerinin de beklendiğini kaydetti.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de mal ticareti açığı mart ayında, bir önceki aya göre yüzde 9,6 artarak 162 milyar dolara yükselirken, tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

ERKEN İTHALAT ABD'DE MAL AÇIĞINA NEDEN OLDU

Analistler, ABD'nin gümrük vergisi tehditlerinin şirketlerin ithalatlarını öne çekmesine neden olduğuna işaret ederek, tarifelerden kaçınmak üzere yapılan erken ithalatın ülkenin mal ticareti açığını yükselttiğini ifade etti.

GERİLEYEN HİSSELER

Kurumsal tarafta, bugün bilançosunu yayımlayan ABD'li otomobil üreticisi General Motors'un geliri ve kârı beklentileri aştı. Buna rağmen şirket, tarife belirsizliği nedeniyle beklentilerini yeniden değerlendirdiğini açıklarken, General Motors'un hisseleri yüzde 4'e yakın geriledi.

Amazon'un hisseleri güne yaklaşık yüzde 2 kayıpla başladı.

AMAZON'A TAVIR

Öte yandan Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Amazon'un ürünlerin gümrük vergisi bedellerini sitesinde listelemeyi planladığına dair haberin doğru olması halinde bunun "düşmanca ve siyasi bir eylem" olacağını söyledi.