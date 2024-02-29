Nijerya ülkesinde yabancı işçi çalıştıranlara yıllık vergi getirdi Nijerya, kendi vatandaşlarının istihdamını sağlamayı ve yabancılarla verilen maaş farkını kapatmayı önceyen bir karar alarak, ülkesinde yabancı işçi çalıştıranlara vergi getirileceğini açıkladı.

AA

Nijerya hükümeti, Nijeryalılar ile yabancı işçiler arasında istihdam fırsatlarını dengelemek amacıyla diğer ülkelerde uygulanmayan bir karar aldı.

Ülkede yabancı işçi çalıştıranlara yıllık vergi uygulaması başlatacağı açıklandı.

Nijerya'da yabancı işçi çalıştıran kuruluşlar ve yöneticilere yıllık vergi uygulaması zorunlu hale getirdi.

Yabancı yönetici çalıştıranlara yıllık 15 bin dolar

Nijerya hükümeti, ülkede yönetici konumunda yabancı personel çalıştıran kurumlara yıllık 15 bin dolar zorunlu vergi uygulaması başlattı.

Normal işçiler için 10 bin dolar

Yerel basına yansıyan haberlere göre, diğer yabancı işçiler için ise 10 bin dolar vergi alınacak.

Diplomatik misyon çalışanları ve hükümet yetkilileri bu uygulamadan muaf tutulacak.

"Amaç Nijeryalılar ile gurbetçilerin arasında ücret farklarını kapatmak"

Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, hükümetin gelir ve yerlileştirmeyi arttırmayı amaçladığını belirten Tinubu, "Amaç, ülkedeki yabancı şirketlerde kalifiye Nijeryalılar için istihdam fırsatlarını arttırırken, gurbetçiler ve Nijeryalı iş gücü arasındaki ücret farklarını kapatmaktır." ifadesini kullandı.

Vergi kaçıranlara para ve hapis cezası

Zorunlu yıllık vergi uygulamasına aykırı davranan kişi ve kuruluşlara para ve 5 yıla kadar hapis cezası verilecek. Vergi, bir yıl içinde en az 183 gün çalışanların yer aldığı kuruluşlara uygulanacak.

Verginin uygulanmasından Nijerya Göçmenlik Servisi sorumlu olacak.

Nijerya'da 150 binden fazla yabancı işçi bulunuyor

Yerel basının Nijerya İçişleri Bakanlığına dayandırdığı verilere göre, ülkede 150 binden fazla yabancı işçi bulunuyor.

Yabancı işçilerin çoğunluğu petrol ve gaz, inşaat, telekomünikasyon ve konaklama sektörlerinde çalışıyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)