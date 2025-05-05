Nisan ayı enflasyon verileri bugün açıklanacak

Haber Merkezi

Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayına ilişkin enflasyon verilerini açıklayacak ve toplamda dört enflasyon verisi açıklanmış olacak.

Tüketici Fiyat Endeksi martta aylık bazda yüzde 2,46; Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi yüzde 1,88 artış gösterdi.

Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 38,1; yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 23,5 olarak kayıtlara geçti.

SEKTÖREL ENFLASYON BEKLENTİLERİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın nisan ayına ilişkin sektörel enflasyon beklentilerine göre nisanda 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri piyasa katılımcıları için 1,0 puan artarak yüzde 25,6 ve reel sektör için 0,6 puan yükselerek yüzde 41,7'ye çıkarken hane halkı için değişim göstermeyerek yüzde 59,3 seviyesinde sabit kaldı.

Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hane halkı oranı geçen aya göre 4,1 puan azalarak yüzde 27,2 oldu.

Öte yandan tüketici fiyat endeksi ocakta yüzde 5,03; şubatta yüzde 2,27 ve martta yüzde 2,46 artış göstermişti.

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI

Milyonlarca memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kurlu maaşlarına gelecek olan zamlara odaklandı.

Geriye kalan mayıs ve haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kurluların ne kadar zam alacağı netleşmiş olacak.