Nisan ayı güven endeksi açıklandı

AA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), periyodik olarak paylaştığı hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini nisan ayı için açıkladı.

Güven endeksi nisanda, geçen aya kıyasla hizmet sektöründe yüzde 4,3, perakende ticaret sektöründe yüzde 2,5 ve inşaat sektöründe yüzde 4,2 azaldı.

Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi nisanda, aylık bazda hizmet sektöründe yüzde 4,3 gerileyerek 109,5 oldu.

Perakende ticaret sektöründe ise yüzde 2,5 azalarak 110,6, inşaat sektöründe yüzde 4,2 gerileyerek 85,1 değerini aldı.

HİZMET SEKTÖRÜ

Hizmet sektöründe nisanda, bir önceki aya kıyasla son üç aylık dönemde iş durumu yüzde 6,6, son üç aylık dönemde hizmetlere olan talep yüzde 6,9 azalırken, gelecek üç aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi yüzde 0,8 artış gösterdi.

PERAKENDE SEKTÖRÜ

Perakende ticaret sektöründe, son üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar yüzde 2,6, mevcut mal stok seviyesi yüzde 2,4, gelecek üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi de yüzde 2,5 geriledi.

İNŞAAT SEKTÖRÜ

İnşaat sektöründe alınan kayıtlı siparişlerin mevcut seviyesi yüzde 1,9, gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi yüzde 6,4 azalış gösterdi.