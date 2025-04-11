Nisan ayı politika faizi beklentisi belli oldu
AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) tarafından geçen ay yapılan ara toplantıda faiz 42,5'te sabit bırakılırken, gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 46'ya yükseltilmişti.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, nisan ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini değiştirmeyerek yüzde 42,5 seviyesinde sabit tutmasını bekliyor.

21 EKONOMİST KATILDI

AA Finans'ın TCMB'nin 17 Nisan Perşembe günü yapılacak ve TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın başkanlık edeceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının sonucuna yönelik beklenti anketi, 21 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

21 EKONOMİSTTEN 19'U FAİZİN SABİT BIRAKILACAĞINI TAHMİN ETTİ

Beklenti anketine katılan ekonomistlerin 19'u politika faizinin sabit bırakılacağını öngörürken, 2'si 350 baz puan artırım yapılacağını tahmin etti.

Ekonomistlerin nisan ayı PPK kararı beklentilerinin medyanı yüzde 42,50 ile sabit bırakılacağı yönünde oldu.

YIL SONU FAİZ BEKLENTİSİ: YÜZDE 34,50

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 34,50 oldu.

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Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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Aslı Didari
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