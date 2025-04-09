Nisan ayı yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırıldı

AA

Engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirmeye devam ediliyor.

Verilen bilgilere göre hizmetler, insan odaklı ve hak temelli politikalar çerçevesinde yürütülüyor.

Engelli ve yaşlıların toplumsal hayata tam ve etkin katılımlarının yanı sıra bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanlarında olunmaya çalışılıyor.

6,3 MİLYAR LİRALIK YAŞLI VE ENGELLİ AYLIKLARI HESAPLARA YATIRILDI

Bu doğrultuda nisan ayı için 3,51 milyar lira yaşlı aylığı, 2,79 milyar lira engelli aylığı olmak üzere toplam 6,3 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırıldığı açıklandı.