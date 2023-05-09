Nisan'da EYT kapsamında emekli olanların bayram ikramiyeleri bugün ödenecek SGK, nisan ayı içerisinde EYT kapsamında emekli olanların geçmiş Ramazan Bayramı emekli ikramiyesinin bugün hesaba yatacağını açıkladı.

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Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) yasası ile emeklilik hayallerine kavuşan milyonlar başvurularını yapmayı sürdürüyor.

EYT mesaisi tam gaz devam ediyor.

EYT'lilerin bayram ikramiyeleri bugün yatıyor

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Ramazan Bayramı emekli ikramiyelerine ilişkin açıklamada bulundu.

2023 yılı mart ayı öncesinde gelir ve aylık almakta olanlar ile mart ayı içerisinde gelir ve aylık bağlama işlemleri tamamlananların Ramazan Bayramı ikramiyelerinin 14-19 Nisan tarih aralığında ödendiği hatırlatıldı.

Nisan ayı içerisinde gelir ve aylık bağlama işlemi sonuçlanan ve aylık başlangıç tarihi 30 Nisan öncesinde olan sigortalı ve hak sahiplerinin bayram ikramiyelerinin ise 9 Mayıs tarihinde ödeneceğini bildirildi.

Böylece işlemleri tamamlanan EYT'lilere de bugün bayram ikramiyesi ödenecek.

Yüzde 82 zam

Bu yıl emeklilerin bayram ikramiyesi tutarları yüzde 82 zamla 2 bin lira olmuştu.