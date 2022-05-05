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    Nisanda kuru soğanın fiyatı arttı, salatalığın düştü

    TÜİK bugün enflasyonu aylık ve yıllık fiyat değişimlerini aktarırken gıda ürünlerinde de nisan ayında en fazla kuru soğanın zamlandığını ve salatalığın ise ucuzladığını dile getirdi.
    • 05.05.2022 - 11:15
    • Güncelleme : 05.05.2022 - 11:31
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    Nisanda kuru soğanın fiyatı arttı, salatalığın düştü

    Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı enflasyona göre yıllık bazda en fazla ulaşımda, aylık bazda da en fazla gıda ürünleri ile alkolsüz içeceklerde fiyatlar arttı.

    Kuru soğanın fiyatı yüzde 69,3 arttı

    Tüketici fiyatları bazında nisanda en fazla fiyat artışı gıda ürünlerinde yüzde 69,3 ile kuru soğanda, en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 21,43 ile salatalıkta görüldü.

    TÜİK verilerine göre, geçen ay, kuru soğandaki fiyat artışını yüzde 45,27 ile kıvırcık, yüzde 42,26 ile domates, yüzde 41,1 ile patates ücreti izledi.

    AA'nın haberine göre nisanda fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 36,78 ile toz şeker, yüzde 34,78 ile dolmalık biber, yüzde 34,57 ile sarımsak, yüzde 33,7 ile kesme şeker, yüzde 28,32 ile muz, yüzde 27,92 ile doğalgaz ve yüzde 27 ile tavuk yer aldı.

    Nisanda kuru soğanın fiyatı arttı, salatalığın düştü #1

    Gıda ürünlerinde aylık düşüş yüzde 21,43 ile salatalıkta yaşandı

    Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 21,43 ile salatalıkta oldu. Bunu yüzde 15,42 ile kabak, yüzde 8,12 ile bebek bezi ücreti, yüzde 7,34 ile saç bakım ürünleri, yüzde 7,12 ile hijyenik zeminler için temizlik ve bakım ürünleri takip etti.

    Nisanda kuru soğanın fiyatı arttı, salatalığın düştü #2


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