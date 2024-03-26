Nitelikli doğal koruma alanlarında GES kurulabilmesi kararında değişiklik Nitelikli doğal koruma alanlarında güneş enerjisi santrallerinin kurulabileceğine yönelik ilke kararında düzenlemeye gidildi.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Merkez Komisyonu, yeni bir düzenlemeye imza attı.

Komisyon, nitelikli doğal koruma alanlarında güneş enerjisi santrallerinin (GES) kurulabileceğine yönelik ilke kararında düzenlemeye gitti.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanan ve 100 sayılı doğal SİT alanlarında GES ilke kararında değişiklik yapan kararla, kararın "nitelikli doğal koruma alanlarında" GES kurulamayacağına ilişkin bölümü uygulamadan kaldırıldı.

Nitelikli doğal koruma alanlarında GES kurulabiliyordu

Bakanlık, 20 Temmuz 2022 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan ve aynı adlı ilke kararından yaptığı düzenlemeyle, nitelikli doğal koruma alanlarında GES kurulmasına izin verilebilmesine imkan tanımış, bu alanlara kurulacak GES'lerin en az 1 MWe kurulu güce sahip olmasına yönelik karar almıştı.

GES kurulabilmesi ibaresi kaldırıldı

Bugün yayınlanan karar kapsamında, Tabiat Varlıklarını Koruma Merkez Komisyonu, daha önce alınan bu karar gereğince uygulama imkanı kalmayan söz konusu ibarenin ilke kararından çıkarılmasına oy birliğiyle karar verdi.