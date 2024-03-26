Notları yükseltmeye devam etti! Fitch Ratings, Türkiye Varlık Fonu'nun kredi notunu artırdı

Türkiye'nin kredi notunu artıran ve büyüme beklentisini yükselden kredi ve derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, bu kez de Türkiye Varlık Fonu'nun (TVF) kredi notunu yükselttiğini açıkladı.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye Varlık Fonu'nun (TVF) kredi notunu "B"den "B+"ya yükseltirken, not görünümünü “pozitif” olarak belirledi.
Kredi notu vadeli döviz cinsinden kredi notunun "B"den "B+"ya yükseltildi
Kredi derecelendirme kuruluşundan Türkiye Varlık Fonu’na ilişkin yapılan değerlendirmenin ardından gerçekleştirilen açıklamada, Türkiye Varlık Fonu’nun uzun vadeli döviz cinsinden kredi notunun "B"den "B+"ya yükseltildiği aktarıldı.
Not görünümü "pozitif" yapıldı
Fitch, Türkiye Varlık Fonu’nun not görünümünün "pozitif" olarak belirlendiği açıkladı.
Açıklamada, artırımın 8 Mart’ta Türkiye'nin kredi notunun yükseltilmesinin devamı niteliğinde olduğu belirtildi.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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