Notları yükseltmeye devam etti! Fitch Ratings, Türkiye Varlık Fonu'nun kredi notunu artırdı
AA

Türkiye'nin kredi notunu artıran ve büyüme beklentisini yükselden kredi ve derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, bu kez de Türkiye Varlık Fonu'nun (TVF) kredi notunu yükselttiğini açıkladı.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye Varlık Fonu'nun (TVF) kredi notunu "B"den "B+"ya yükseltirken, not görünümünü “pozitif” olarak belirledi.

Kredi notu vadeli döviz cinsinden kredi notunun "B"den "B+"ya yükseltildi

Kredi derecelendirme kuruluşundan Türkiye Varlık Fonu’na ilişkin yapılan değerlendirmenin ardından gerçekleştirilen açıklamada, Türkiye Varlık Fonu’nun uzun vadeli döviz cinsinden kredi notunun "B"den "B+"ya yükseltildiği aktarıldı.

Not görünümü "pozitif" yapıldı

Fitch, Türkiye Varlık Fonu’nun not görünümünün "pozitif" olarak belirlendiği açıkladı.

Açıklamada, artırımın 8 Mart’ta Türkiye'nin kredi notunun yükseltilmesinin devamı niteliğinde olduğu belirtildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)