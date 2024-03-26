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Notları yükseltmeye devam etti! Fitch Ratings, Türkiye Varlık Fonu'nun kredi notunu artırdı

Notları yükseltmeye devam etti! Fitch Ratings, Türkiye Varlık Fonu'nun kredi notunu artırdı Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, 8 Mart’ta Türkiye'nin kredi notunun yükseltilmesinin devamı niteliğinde bir karar daha alarak, Türkiye Varlık Fonu'nun kredi notunu "B"den "B+"ya yükseltti ve ayrıca not görünümünü “pozitif” olarak belirledi.