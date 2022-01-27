Nureddin Nebati: Enflasyon yüzde 40'lar civarında olacak

Türkiye'nin 2021'in aralık ayında yıllık enflasyonu yüzde 36,08 olarak açıklanmıştı. Ocak ayı enflasyonu beklenirken Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den enflasyonun yüzde 40'a çıkacağı tahmini geldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı enflasyonun bir süre yüzde 40’lar civarında olacağını ifade etti ve "Yıl sonunda baz etkisiyle yüzde 30’ların altına indirmeyi hedefliyoruz" yorumunda bulundu.

DÜNYADA ENFLASYON SORUNU YAŞANIYOR

Dünyada pek çok ülke uzun yıllardır yaşamadığı bir enflasyon artışı ile mücadele ediyor. Jeopolitik risklerin yaşandığı, koronavirüsün Omicron varyantlarının arttığı, tedarik zinciri ve çip sorunlarının yaşandığı, enerji krizinin kendini belli ettiği ve emtia fiyatlarının rekorlar kırdığı bir ortamda yaşanan sorunlar dolayısı ile Türkiye’yi de etkiliyor.

YILIN ORTALARINA DOĞRU ENFLASYONUN AZALMA BEKLENTİSİ VAR

Türkiye’nin enflasyonu 2021’in aralık alında yüzde 36,08 olarak açıklanmıştı. Ekonomistler bu rakamın 2022’nin ilk aylarında artacağı ancak yılın ortalarına doğru azalma eğilimine gireceğini belirtmişti.

"ENFLASYON YÜZDE 40'LAR CİVARINDA OLACAK"

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de bu doğrultudaki açıklamasını bir araya geldiği milletvekilleri, ekonomist, akademisyen ve iş dünyası temsilcilerine finans sektörüne yönelik atılacak yeni adımlarla ilgili bilgi verirken aktardı.

“YIL SONUNDA ENFLASYON YÜZDE 30’LARIN ALTINA İNECEK”

Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu’nun aktardığına göre, enflasyonda yaz aylarında bir miktar düşme olacağını açıklayan Nebati, "Hedefimiz enflasyonu aşağı çekmek. Bir süre yüzde 40’lar civarında olacak. Yaz aylarında bir miktar düşme olacak. Yıl sonunda baz etkisiyle yüzde 30’ların altına indirmeyi hedefliyoruz." şeklinde bilgi verdi.

"YATIRIMCILARLA GÖRÜŞECEĞİZ"

Aynı zamanda yakın tarihte yurt dışına ziyaret yapacağını açıklayan Nebati, "Doğrudan yabancı yatırımların önümüzdeki dönemde artmasını bekliyoruz. Türkiye yönelik bir ilgi olduğunu görüyoruz. Bunun istihdama da katkısı olacak. Yatırımcılarla görüşeceğiz." diyerek enflasyonu düşürmek için yapılacak çalışmalardan birine değindi.