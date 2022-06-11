Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Gaziantep'te katıldığı programda Türk ekonomisinde gelinen aşamayı ve verileri paylaşarak yeni uygulamaları anlattı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Gaziantep’te katıldığı A Para Sohbetleri Programı'nda konuştu. Bakan Nebati, konuşmasıyla Gaziantep'te iş dünyasına seslenerek son verileri ve uygulamaları değerlendirdi.

GES konuşuldu

Para Sohbetleri'nde ekonomide atılan yeni adımlarla birlikte Gelire Endeksli Senet (GES) sistemi ve son 6 aylık süreçteki diğer gelişmeler aktarıldı.

Bakan Nebati ,GES'in getirisi ile ilgili konuya da bu toplantıda açıklık getirerek, "Gelire endeksli senetler bireysel yatırımcıya olacak. GES'te asgari getiri garantisi olacaktır. Asgari getiri yüzde 23,04 olacak. GES'lerin ilave getiri imkanı da var. Tüketici kredilerinin aşırı artıp istenmeyen alanlarda kullanılmasını önlüyoruz. Gelire endeksli senetler bireysel yatırımcıya olacak. 15 Haziran'da talep toplanmaya başlanacak. Ekonomi sisteminde üretim, ihracat ve istihdam politikasına devam." dedi.

"Gelişmiş ülkelerde dahi enflasyon 40 yılın en yüksek seviyesinde"

Nebati, konuşmasında enflasyon mesajı vererek, "Bugün enflasyon dünyanın ortak sorunu. 2020 yılı sonrasında tüm dünyada etkisini gösteren pandeki ve Ukrayna'daki savaş enerji ve gıda olmak üzere emtia fiyatlarının artmasına tedarik süreçlerinin aksamasına neden oldu. Bu durum tüm dünyada enflasyonu artırırken gelişmiş ülkelerde dahi enflasyon 40 yılın en yüksek seviyesine ulaşmış durumda.

Nureddin Nebati: Enflasyonla kararlılıkla mücadele edeceğiz VİDEO





Enflasyon ile mücadele bugün bizim için birinci öncelik



Bu yükseliş ülkemize de yansıyor. Enflasyon ile mücadele bugün bizim için birinci öncelik. Enflasyonla mücadele ve finansal istikrarın desteklenmesi amacıyla ekonomi yönetiminin tüm kurumlarıyla birlikte seferber olmuş durumdayız. 2022 yılında enflasyonla mücadele kapsamında 239 milyar lira vergi gelirinden vazgeçiyoruz." şeklinde konuştu.

Bakan Nebati'nin açıklamalarından öne çıkanlar:

"Gaziantep'in kalkınması kapsamında devlet olarak işletmelerimizi birçok mekanizma ile destekliyoruz.

Türkiye, üretim, ihracat, yatırım, istihdam kapsamında son dönemde önemli başarılara imza attı. Türkiye 2021'de salgına rağmen yüzde 11 büyüdü. Son 10 yılın en yüksek performansına ulaştık. G-20 ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ekonomi olduk. Ekonomimiz 2022'nin ilk çeyreğinde de güçlü performansını sürdürdü. Türkiye, 2022 ilk çeyrekte yüzde 7,3 büyüme başarısı gösterdi.

İhracat 240 milyar doları aşarak tarihi rekorlar kırıyor.

Kamu maliyesindeki sağlam duruşu sürdüreceğiz.

Mali disiplinden taviz vermiyoruz

Önümüzdeki dönemde de mali disiplinden vazgeçmeden dar gelirli vatandaşlarımıza yönelik farklı uygulamalarımızla da desteklerimizi sürdüreceğiz.



Türkiye, satın alma paritesine göre 11. sıraya yükseldi. Serbest piyasa koşullarında büyüme devam ediyor. Türkiye büyüyor, Gaziantep büyüyor, Çarklar dönüyor.

Her zorluk bir takım fırsatları da barındırıyor. Bu ülke yürümeye devam edecek. Türkiye büyük ülke. Küçük ülke değil. Özgüvenli bir Türkiyemiz var. Hep birlikte koşarak yürüyeceğiz."