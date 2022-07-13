Nureddin Nebati: Kurdaki oynaklığı azalttık

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, döviz kurlarında seviyenin düşmesinden ziyade oynaklığın azalmasının olumlu bir gösterge olduğunu söyledi.

Son dönemde Türkiye ekonomisinin yaşadığı en büyük problemlerden biri enflasyon ve kur dalgalanmaları oldu.

Bu problemlere karşı ekonomi yönetimi farklı enstrümanlar kullanarak önlemler aldı, problemi ortadan kaldıracak adımlar attı.

Ekonomi yönetiminin başındaki Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, son dönemde yaşananlar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Özellikle kur dalgalanmasına karşı atılan adımlara dikkat çeken Nebati, söz konusu oynaklığı ortadan kaldırdıklarını söyledi.

"Kurun seviyesinden ziyade oynaklığını azalttık"

Nebati, "Yakın coğrafyamızda birbiriyle çatışma yaşayan ülkeler bizim önemli ticari ortaklarımız olduğundan, buradan kaynaklanan ilave stres ekonomimizi diğer ekonomilere nazaran daha fazla etkileme potansiyeline sahip.

Ayrıca, özellikle bizim gibi enerji ithalatçısı olan ülkelerde yükselen emtia fiyatları, döviz kurları üstünde önemli bir ilave baskı oluşturuyor.

Bununla birlikte, bu zorlu koşullarda kurun seviyesinden ziyade oynaklığının azaltılmış olması bizim için olumlu bir göstergedir. Çalışmalarımız gösteriyor ki; KKM uygulaması devreye alınmasaydı kurların ima ettiği oynaklık çok daha fazla olabilirdi" diye konuştu.

"KKM olmasaydı ekonomimize yansıyacak yük çok daha fazla olacaktı"

Hürriyet'ten Neşe Karanfil'e açıklamalarda bulunan Bakan Nebati, “Şu ana kadarki gerçekleşmeler, bu adımımızın ne kadar isabetli olduğunu da teyit eder niteliktedir. Nitekim, eğer KKM enstrümanı hayata geçirilmemiş olsaydı, özellikle döviz kuru gelişmeleri üzerinden ekonomimizin çeşitli alanlarına yansıyacak yük çok daha fazla olacaktı. Bunu yapılacak tüm objektif analizler de zaten açıkça ortaya koyacaktır” diye konuştu.

"Kalıcı fiyat istikrarı hedefine ulaşana kadar mücadelemiz devam edecek"

Kalıcı fiyat istikrarına kadar mücadelenin devam edeceğini söyleyen Nebati, "Ekonominin tüm kurumlarıyla koordinasyon halinde hareket ederek, nihai amacımız olan kalıcı fiyat istikrarı hedefine ulaşana kadar mücadelemiz devam edecek.

Bu süreçte sanayicisinden ihracatçısına, tüccarından esnafına tüm paydaşlarımızın desteğini beklediğimizi bir kez daha dile getirmek istiyorum.

Ayrıca, nihai amacımıza ulaşıncaya dek vatandaşlarımızı hayat pahalılığına karşı destekleyen ve koruyan benzer uygulamalarımızı sürdüreceğiz" dedi.