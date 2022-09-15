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    Nureddin Nebati: Bütçe ağustosta 3 milyar 586 milyon lira fazla verdi

    Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, ağustos ayı bütçe gerçekleşmelerini yorumladı.
    • 15.09.2022 - 15:07
    • Güncelleme : 15.09.2022 - 15:48
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    Nureddin Nebati: Bütçe ağustosta 3 milyar 586 milyon lira fazla verdi

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye olarak yatırımlara devam edildiğini belirterek, büyüme ve vergi gelirlerini artırma politikasında olumlu gelişmeler yaşandığını vurguladı.

    Bakan Nebati, paylaşımında "Yılın başından bu yana sürdürdüğümüz sıkı bütçe disiplininden şaşmadan yatırıma ve büyümeye devam. Yatırımı ve üretimi teşvik eden ekonomi politikamız büyümeyi ve vergi gelirlerinde artışı beraberinde getiriyor. Harcamalarda ortaya koyduğumuz ihtiyatlı duruş da kamu maliyesinde birçok gelişmiş ülkeden daha iyi performans göstermemizi sağlıyor. Mali disiplinden taviz vermeden yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz." diyerek içinde bulunulan durumun gözler önüne serdi.

    Nureddin Nebati

    Faiz dışı fazla ise 26 milyar 233 milyon lira

    Mali disiplinin önemli bir göstergesi olarak Merkezi Yönetim Bütçesi'nin ağustos ayında 3 milyar 586 milyon lira fazla verdiğini de açıklamasına ekleyen Nebati,  "Faiz dışı fazla ise 26 milyar 233 milyon liraya ulaştı." dedi.

    Nureddin Nebati


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