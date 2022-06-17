Nureddin Nebati, Türkiye'nin küresel ölçekte ekonomik kazanımlarını görmezden gelenlerin karamsar senaryolar üretmekte ısrar ettiğini söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Adana İş Dünyası Buluşması programına katıldı.

Burada katılımcılara hitab eden Nebati, ekonomi gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin küresel ölçekte olumlu verilerine ve büyüme rakamlarına rağmen, bazı çevrelerce karamsar senaryolarla başarısının gölgelendiğini söyledi.

"Karamsar senaryolar üretmekte ısrar ediyor"

Nebati, "Küresel ölçekte ekonomimizdeki tüm kazanımlar ortadayken, bir kısım çevreler ülkemiz üzerinde karamsar senaryolar üretmekte ısrar ediyor.

"Türkiye gölgede bırakılmak isteniyor"

Satın alma paritesine göre 18'inci sıradan 2021 yılı itibari ile 11'inci sıraya yükselen bir Türkiye var. Konjonktürel birkaç veriyi kullanarak gölgede bırakılmak istenen yine Türkiye.

Nureddin Nebati: Ülkemiz üzerinde karamsar senaryolar üretmekte ısrar ediliyor VİDEO



"Çeşitli mecralarda olmadık spekülasyonlara girişiyorlar"

Hatta Türkiye ekonomisin bir serbest piyasa ekonomisi olduğunu sorgulatmak i için ısrarla çeşitli mecralarda olmadık spekülasyonlara girişiyorlar.

"Dengeli ve istikrarlı büyüyen bir Türkiye var"

Altını çiziyorum; Türkiye serbest piyasa koşulları altında dengeli ve istikrarlı bir şekilde büyümeye devam eden liberal bir ekonomidir." diye konuştu.