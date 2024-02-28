Ocak 2024'te dış ticaret açığı azaldı Türkiye'nin ihracatı ocakta yıllık bazda yüzde 3,5 artarken ithalat yüzde 22 düştü; dış ticaret açığı ise yüzde 56'nın üzerinde düşüşle 6,3 milyar dolara geriledi.

AA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Ticaret Bakanlığı dış ticaret verilerini paylaştı.

Buna göre, geçen yıl ülkenin ihracatının yüzde 3,5 artışla 19,99 milyar dolara yükseldiğini, ithalatının ise yüzde 22 düşüşle 26,22 milyar dolara gerilediğini açıkladı.

Türkiye'nin dış ticaret açığı, geçen yılın aynı ayındaki 14,29 milyar dolardan Ocak 2024'te yüzde 56,4 azalarak 6,3 milyar dolara çekildi.

İhracatın ana hedefi Almanya

Türkiye'nin ihracatının ana hedefi 1,76 milyar dolarla Almanya olurken, en büyük ithalat kaynağı ise 4,32 milyar dolarla Rusya oldu.

İmalat sanayi ürünlerinin toplam ihracat içindeki payı ise yüzde 93,6 oldu.

Yüksek teknolojili ürünlerin ihracatı yüzde 16 arttı

İmalat sanayiindeki yüksek teknolojili ürünlerin ihracatı ocak ayında yıllık yüzde 16 artışla 18,59 milyar dolara, orta-yüksek teknolojili ürünlerin ihracatı ise yüzde 1,5 artışla 6,77 milyar dolara yükseldi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)