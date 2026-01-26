Ocak ayında hizmet ve inşaat sektörüne güven yükseldi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, güven endeksi hizmet sektöründe yüzde 1,3 arttı, perakende ticaret sektöründe yüzde 2,4 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 1,5 arttı

Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Ocak ayında, bir önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 1,3 oranında artarak 113,8 değerini, perakende ticaret sektöründe yüzde 2,4 oranında azalarak 112,6 değerini ve inşaat sektöründe yüzde 1,5 oranında artarak 85,7 değerini aldı.

GÜVEN ENDEKSLERİNDE HİZMET YÜKSELDİ, PERAKENDE GERİLEDİ, İNŞAAT TOPARLANIYOR

Ocak 2026 verileri, sektörler arasında farklı yönlerde seyreden bir güven görünümüne işaret etti.

HİZMET SEKTÖRÜ ÖNE ÇIKTI

Hizmet sektörü güven endeksi, Ocak’ta yüzde 1,3 artışla 113,8’e yükseldi.

Son 3 aya ilişkin iş durumu ve hizmet talebi güçlü artış gösterdi. Buna karşın, gelecek 3 aya yönelik talep beklentisi geriledi. Bu tablo, mevcut koşulların iyi olduğunu ancak ileriye dönük temkinli bir bakışın korunduğunu gösteriyor.

PERAKENDE TİCARETTE BELİRGİN DÜŞÜŞ

Perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 2,4 azalarak 112,6’ya geriledi.

Satış hacmi sert düştü. Gelecek 3 aya ilişkin satış beklentileri zayıflamaya devam etti. Stok seviyesindeki gerileme, talepteki yavaşlamaya işaret ediyor. Perakendede tüketim tarafında soğuma sinyali öne çıkıyor.

İNŞAAT SEKTÖRÜ DİPTEN DÖNÜŞ SİNYALİ VERİYOR

İnşaat sektörü güven endeksi, düşük seviyelere rağmen yüzde 1,5 artarak 85,7’ye yükseldi.

Alınan siparişlerde belirgin artış dikkat çekti. İstihdam beklentisi sınırlı da olsa toparlandı. Endeks hâlâ 100’ün altında olsa da, kademeli bir iyileşme eğilimi görülüyor.