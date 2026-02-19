Ocak ayı konut ve iş yeri satışları belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayı konut ve iş yeri satış istatistiklerini yayımladı.

Türkiye genelinde konut satışları 2026 yılı Ocak ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,1 oranında düşerek 34 bin 69 oldu.

İLK EL KONUT SATIŞLARI 34 BİN 69, İKİNCİ EL KONUT SATIŞLARI 77 BİN 411 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde2,1 oranında azalarak 34 bin 69 oldu. İkinci el konut satışları ise ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,9 oranında azalarak 77 bin 411 oldu.

Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışlarının payı yüzde 30,6, ikinci el konut satışlarının payı yüzde 69,4 oldu.

İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI 20 BİN 263, DİĞER KONUT SATIŞLARI 91 BİN 217 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,7 oranında artarak 20 bin 263 oldu. Diğer konut satışları ise ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,3 oranında azalarak 91 bin 217 oldu. Toplam konut

satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 18,2, diğer satışların payı yüzde 81,8 olarak gerçekleşti.

KONUT SATIŞLARI (OCAK 2026)

Toplam satış: 111 bin 480 (yıllık yüzde 4,7 azalış)

İlk el: 34 bin 69 (yüzde 2,1 azalış)

İkinci el: 77 bin 411 (yüzde 5,9 azalış)

İpotekli: 20 bin 263 (yüzde 15,7 artış)

Diğer satış: 91 bin 217 (yüzde 8,3 azalış)

YABANCILARA YAPILAN KONUT SATIŞLARI

Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,8 oranında azalarak bin 306 oldu. Ocak ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1,2 olarak gerçekleşti.

Ocak ayında ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı sırasıyla 219 ile Rusya Federasyonu, 118 ile İran ve 77 ile Ukrayna vatandaşlarına yapıldı.

YABANCILARA KONUT SATIŞI

Yabancılara satış: 1.306 (yüzde 20,8 azalış)

En fazla satış: Rusya Federasyonu (219), İran (118), Ukrayna (77)

İLK EL İŞ YERİ SATIŞLARI 3 BİN 444, İKİNCİ EL İŞ YERİ SATIŞLARI 9 BİN 823 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Türkiye genelinde ilk el iş yeri satışları ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,2 oranında azalarak 3 bin 444 oldu. İkinci el iş yeri satışları ise ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,5 oranında azalarak 9 bin 823 oldu.

İpotekli iş yeri satışları 576, diğer iş yeri satışları 12 bin 691 olarak gerçekleşti

Türkiye genelinde ipotekli iş yeri satışları ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 73 oranında artarak 576 oldu. Diğer iş yeri satışları ise ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,1 oranında azalarak 12 bin 691 oldu.

TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İLK EL İŞ YERİ SATIŞLARI OCAK AYINDA YÜZDE 3,4 AZALDI

Takvim etkilerinden arındırılmış serilerde, bir önceki yılın aynı ayına göre ilk el iş yeri satışları yüzde 3,4 azaldı; ikinci el iş yeri satışları yüzde 9,5 azaldı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış serilerde ise, bir önceki aya göre ilk el iş yeri satışları yüzde 12,8 azaldı; ikinci el iş yeri satışları yüzde 5,6 azaldı.

İŞ YERİ SATIŞLARI (OCAK 2026)

Toplam satış: 13 bin 267 (yüzde 13,2 azalış)

İlk el: 3 bin 444 (yüzde 9,2 azalış)

İkinci el: 9 bin 823 (yüzde 14,5 azalış)

İpotekli: 576 (yüzde 73 artış)

Diğer satış: 12 bin 691 (yüzde 15,1 azalış)