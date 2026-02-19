Darüşşafaka, Ramazan bağışlarıyla öğrencilere aydınlık bir gelecek sunuyor

Babası ve/veya annesi hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz, başarılı öğrencilere tam burslu, yatılı ve nitelikli eğitim fırsatı sunan Darüşşafaka Cemiyeti, 163 yıldır sürdürdüğü “Eğitimde Fırsat Eşitliği” misyonuna katkıda bulunmak isteyen hayırseverleri, Ramazan ayında desteğe davet ediyor.

Türkiye’nin eğitim alanındaki ilk sivil toplum kuruluşlarından Darüşşafaka Cemiyeti, 1863 yılından bu yana yardımlaşma ve dayanışmanın en güçlü örneklerinden biri olmayı sürdürüyor. Paylaşmanın ve dayanışmanın simgesi Ramazan ayında, hayırsever bireyleri, kurum ve kuruluşları zekât, fitre ve bayram bağışlarıyla eğitime destek olmaya çağırıyor. Hayırseverler, Darüşşafaka’nın Ramazan Bayramı’na özel hazırladığı bağış sertifikalarını tercih ederek de bu iyiliği çoğaltabiliyor.

163 YILDIR EĞİTİMDE

Hayırseverlerin bağışlarıyla 163 yıldır varlığını sürdüren Darüşşafaka Cemiyeti, bugün Türkiye’nin dört bir yanından sınavla belirlediği, babası ve/veya annesi hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz, 1.000’i aşkın başarılı öğrenciye tam burslu, yatılı ve nitelikli eğitim olanağı sunuyor.

Öğrencilerin yalnızca eğitim giderlerini değil; beslenme, barınma, giyim, sağlık ve cep harçlığı gibi tüm temel ihtiyaçlarını da bağışlarla karşılayan Darüşşafaka Cemiyeti, öğrencilerine yükseköğrenim hayatları boyunca da burs vererek, onların eğitim yolculuklarını kesintisiz şekilde destekliyor.

"ÖĞRENCİLERE GÜVENLİ BİR YUVA SUNUYORUZ"

Ramazan ayının toplumsal dayanışmayı güçlendiren ve paylaşmanın değerini hatırlatan özel bir ay olduğunu vurgulayan Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Güleç, şunları söyledi:

Darüşşafaka olarak çocuklarımızı yaşam boyu öğrenen, evrensel değerleri benimsemiş, ülkesine ve topluma karşı sorumluluklarının bilincinde bireyler olarak yetiştiriyoruz. Hayırseverlerimizin desteğiyle; maddi olanakları yetersiz, babası ve/veya annesi hayatta olmayan çocuklarımızı nitelikli eğitimle buluşturuyor, onlara hem güçlü bir eğitim altyapısı hem de güvenli bir yuva sunuyoruz.

"HAYIRSEVERLERİN KATKILARINI BEKLİYORUZ"

Öğrencilerimiz aldıkları çağdaş ve çok yönlü eğitimle hayal ettikleri geleceğe adım adım yaklaşıyor. Az çok demeden yapılan her bağış, öğrencilerimizin geleceği için büyük bir anlam taşıyor. Cemiyetimize yapılan bağışlarla; öğrencilerimize nitelikli eğitimi vermenin yanı sıra onların beslenme, barınma, giyim, sağlık ve cep harçlığı gibi tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bu ramazanda da zekât, fitre ve bayram bağışlarıyla çocuklarımızın eğitim yolculuklarına destek olmak isteyen tüm hayırseverlerimizin katkılarını bekliyoruz.