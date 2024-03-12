Ocak ayı ödemeler dengesi açıklandı Merkez Bankası'nın açıkladığı verilere göre ocak ayında cari işlemler hesabı 2 milyar 556 milyon ABD doları açık verdi.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ocak ayı ödemeler dengesini açıkladı.

Ocak ayında cari işlemler hesabı 2 milyar 556 milyon ABD doları açık kaydederken, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 3 milyar 595 milyon ABD doları fazla verdi.

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 4 milyar 448 milyon ABD doları olarak gerçekleşti.

Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler 2 milyar 792 milyon ABD doları seviyesinde gerçekleşti.

Bu kalem altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 2 milyar 195 milyon ABD doları oldu.

Birincil gelir dengesi ve ikincil gelir dengesi kalemleri sırasıyla 856 milyon ABD doları ve 44 milyon ABD doları net çıkış kaydetti.

Finans Hesabı

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 661 milyon ABD doları olarak kaydedildi.

Portföy yatırımları 1 milyar 86 milyon ABD doları tutarında net giriş kaydetti. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 186 milyon ABD doları ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 264 milyon ABD doları net alış yaptığı görüldü.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak; bankalar 1.422 milyon ABD doları net borçlanma, diğer sektörler ise 25 milyon ABD doları net geri ödeme gerçekleşti.

Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 4 milyar 63 milyon ABD doları net artış kaydetti.

Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları

Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 3 milyon ABD doları ve Türk Lirası cinsinden 1 milyar 699 milyon ABD doları net artış olmak üzere toplam 1 milyar 702 milyon ABD doları net artış kaydetti.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, bankalar ve Genel Hükümet sırasıyla 912 milyon ABD doları ve 17 milyon ABD doları net kullanım, diğer sektörler ise 890 milyon ABD doları net geri ödeme gerçekleşti.

Resmi rezervlerde bu ay 6 milyar 207 milyon ABD doları net azalış oldu.

Beklentiler

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının ocak ayında 2 milyar 460 milyon dolar açık verdiğini tahmin ediyordu. Ekonomistler, cari işlemler açığının 2024 yılında ise 30 milyar 611 milyon dolar olarak gerçekleşmesini bekliyordu.