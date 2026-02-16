Ocak ayında toplam otomotiv pazarı yüzde 10 büyüdü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 2026 yılının ilk ayına ait üretim ve ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı.

Ocak ayında otomotiv üretimi, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5 azaldı. Toplam üretim 99 bin 247 adet oldu.

Otomobil üretimi ise yüzde 17 düşerek 55 bin 504 adede geriledi. Traktörle birlikte toplam üretim 100 bin 864’e ulaştı.

TİCARİ ARAÇ ÜRETİMİ ARTTI

Ticari araç üretimi yüzde 16 yükseldi. Ağır ticari araçta artış yüzde 47, hafif ticari araçta yüzde 14 oldu.

Kapasite kullanım oranı yüzde 56 olarak gerçekleşti. Bu oran hafif araçlarda yüzde 57, kamyonda yüzde 44, otobüs-midibüste yüzde 63, traktörde ise yüzde 26 oldu.

İHRACAT 3 MİLYAR DOLAR

Ocak ayında otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 17 azalarak 64 bin 725’e düştü. Otomobil ihracatı yüzde 28, ticari araç ihracatı yüzde 1 geriledi. Traktör ihracatı ise yüzde 5 azalarak 700 adet oldu.

EN FAZLA İHRACAT YAPAN SEKTÖR

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre otomotiv, ocak ayında da yüzde 17 payla en fazla ihracat yapan sektör oldu.

Uludağ İhracatçı Birlikleri verilerine göre toplam otomotiv ihracatı yaklaşık 3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Ana sanayi ihracatı yüzde 2 azalırken, tedarik sanayi ihracatı yüzde 4 arttı.

PAZAR BÜYÜDÜ

Ocak ayında toplam otomotiv pazarı yüzde 10 artarak 77 bin 590 adet oldu. Otomobil pazarı yüzde 9 artışla 61 bin 55 adede çıktı.

Toplam ticari araç pazarı yüzde 14 büyüdü. Ağır ticari araç pazarı yüzde 23, hafif ticari araç pazarı yüzde 13 arttı.

Ocakta otomobil satışlarında yerli araç payı yüzde 37, hafif ticari araçta ise yüzde 25 olarak gerçekleşti.