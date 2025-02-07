Ocak ayının en fazla kazandıran yatırımı: DİBS

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Yatırımcılar ellerindeki birimini hangi finansal araca koyduklarında daha fazla kâr edeceklerini hesaplarken, geçen aydaki istatistikler kendilerine ışık tutuyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayı finansal yatırım araçlarının reel getiri oranını açıkladı.

AYLIK KAZANDIRAN

Aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 3,14, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 1,21 oranlarıyla Devlet İç Borçlanma Senetleri'nde (DİBS) gerçekleşti.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından mevduat faizi (brüt) yüzde 0,35 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken; külçe altın yüzde 0,14, Amerikan Doları yüzde 1,47, BIST 100 endeksi yüzde 2,43 ve Euro yüzde 2,57 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde; mevduat faizi (brüt) yüzde 1,53, külçe altın yüzde 2,01, Amerikan Doları yüzde 3,31, BIST 100 endeksi yüzde 4,26 ve euro yüzde 4,40 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

YILLIK DEĞERLENDİRMEDE EN YÜKSEK REEL GETİRİ KÜLÇE ALTINDA GERÇEKLEŞTİ

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 19,76, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 7,19 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından mevduat faizi (brüt) yüzde 7,50 ve DİBS yüzde 0,15 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; BIST 100 endeksi yüzde 1,73, Amerikan Doları yüzde 7,15 ve euro yüzde 1,86 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde mevduat faizi (brüt) yüzde 3,79, DİBS yüzde 10,36, BIST 100 endeksi yüzde 12,05, Amerikan Doları yüzde 16,89 ve euro yüzde 21,11 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.



