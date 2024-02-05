Ocakta fiyatı en çok artan ürün: Hava yolu ile yolcu taşımacılığı TÜİK'in enflasyon verisinin ardından ocak ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünler de açıklandı.

AA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre enflasyon ocakta, aylık yüzde 6,70 yıllık ise yüzde 64,86, artış gösterdi.

Tüketici fiyatları bazında ocakta en fazla fiyat artışı yüzde 30,43 ile hava yolu ile yolcu taşımacılığında, en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 4,19 ile çocuk giyimde görüldü.

TÜİK'e göre, geçen ay hava yolu ile yolcu taşımacılığındaki fiyat artışını yüzde 28,63 ile diğer analiz laboratuvarları ve röntgen çekim merkezleri, yüzde 25,80 ile dişçilik ücreti izledi.

Kara yolu taşımacılığı ocakta yüzde 25,48 arttı

Ocakta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 25,48 ile kara yolu ile şehirler arası yolcu taşımacılığı, yüzde 24,37 ile içkiler, yüzde 18,51 ile ev aletlerinin onarımı yer aldı.

Ocak ayında çocuk giyiminde fiyatlar yüzde 4,19 azaldı

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 4,19 ile çocuk giyimde oldu. Bunu, yüzde 3,05 ile kadın giyim, yüzde 1,41 ile erkek giyim, yüzde 1,07 ile şeker, yüzde 0,22 ile kadın ayakkabısı takip etti.

Fiyatların aylık değişim oranları

(Fiyatı en fazla artanlar)

TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, ocakta aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünlerle bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

(Fiyatı en fazla düşenler)

Ocakta fiyatı en fazla düşen veya en az artış gösteren seçilmiş ürünlerle bir önceki aya göre değişim oranları ise şöyle:

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)