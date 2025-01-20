Sadece bireysel kullanılıyordu! 'Ödeme İste' hizmetinin kapsamı genişletildi

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"Ödeme İste" hizmeti ödemelerin yapılmasına kolaylık ve hız kazandırırken aynı zamanda kayıt dışılığı azaltıyor.

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) geçen yıl hizmete sunduğu dijital çözüm "Ödeme İste" hizmeti 22 Ocak 2024'te hizmete geçti.

SİSTEMİN KULLANIMI BİREYSEL ÖDEMELERİN DIŞINA TAŞTI

Sistemin kapsamı, bireysel ödemelerin yanı sıra işletmeler arası ödemeler, e-ticaret ödemeleri ve alışverişlerde de yararlanılabilecek şekilde ve yeni özellikler eklenerek genişletildi.

BKM'den yapılan açıklamaya göre, hizmet kapsamına yeni dahil olan özellikler, kullanıcılarına daha geniş bir ödeme deneyimi sunuyor.

KURUMSAL KULLANICILAR DA KULLANABİLECEK

Genişletilmiş kapsamıyla artık yalnızca bireysel kullanıcılar için değil, kurumsal kullanıcılar için de çeşitli avantajlar sağlayan “Ödeme İste”, işletmeler arası (B2B) ödemelerden e-ticaret işlemlerine ve hatta alışveriş ödemelerine kadar pek çok alanda kullanılabilir hale gelerek dijital ödeme deneyiminde yeni bir dönemi başlatıyor.

1 MİLYON İŞLEM YAPILDI

Merkez Bankası tarafından işletilen Fonların Anlık ve Sürekli Transferi Sistemi (FAST) ile birlikte çalışan ve BKM tarafından geliştirilerek yönetilen "Ödeme İste", bugüne kadar yaklaşık 1 milyona varan işlem adedine ulaştı.

285 BİN KİŞİ ÖDEME TALEP ETTİ

"Ödeme İste"nin kullanıcı sayısı her geçen gün artarken bugüne kadar 285 bin kişi bu hizmet üzerinden muhatabından ödeme talebinde bulundu.

Tutar bazında ödeme istekleri incelendiğinde ise isteklerin yüzde 32'sini 0-500 lira tutar aralığındaki işlemlerin oluşturduğu gözlendi.

100 BİN LİRANIN ÜZERİNDEKİ TALEPLERE HAVALE

Öte yandan FAST işlem limiti olan 100 bin liranın üzerindeki "Ödeme İste" talepleri de havale yoluyla kolaylıkla yapılabiliyor.

ÖDEMENİN YAPILACAĞI TARİH ÖNCEDEN SEÇİLEBİLİYOR

Ödeme İste hizmetinin kapsamının genişlemesiyle artık ödemenin yapılacağı tarih de önceden seçilebiliyor. Talebi ileten kişi dilerse "erken ödeme" seçeneğini aktif ederek talepte bulunduğu kişinin ödeme tarihi öncesinde ödemeyi tamamlamasına olanak tanıyor. Öte yandan yeni eklenen kısmi ödeme ve erteleme gibi fonksiyonlar da ödeme sürecini daha esnek hale getiriyor.

ÖDEME İSTE'YE NASIL ULAŞILIYOR?

Hizmetten bireysel olarak yararlanmak için kullanılan bankanın mobil uygulaması / web sitesi kanalıyla FAST menüsüne giriş yapıp "Ödeme İste" seçeneğine tıklamak gerekiyor. Ardından ilgili ekran kanalıyla IBAN'a, karekoda ya da daha önceden tanımlanmış olan Kolay Adrese kolaylıkla ödeme isteği iletilebiliyor. Ödeme isteği o an borçluya SMS ya da anlık bildirim olarak ulaşıyor ve borçlu buradaki adımları izleyerek ödemeyi tamamlayabiliyor.

Kurumsal ödeme isteklerinde de aynı adımlar izlenirken e-ticaret ve yüz yüze ödemelerde üye iş yerine özel bir ara yüz (API) kanalıyla hizmet alınabiliyor.

ÖDEME İSTE SİSTEMİ NEDİR?

"Ödeme İste" sistemiyle, para göndermesi istenen kişinin IBAN numarası, ismi, talep tutarı ve talep geçerlilik süresi banka üzerinden giriliyor. Karşı tarafa kendi bankası, uygulama üzerinden uyarı yolluyor ve gönderi yapılıp yapılmayacağını soruyor. Onay verildiği takdirde FAST üzerinden para hemen yollanıyor. "Ödeme İste", kiracıya kira ödemesinin hatırlatılması, öğrenciye harçlık gönderilmesi, borçluya ek süre verilmesi gibi konularda kolaylık sağlıyor.

7 SORU - 7 CEVAP

"Ödeme İste" sistemine ilişkin merak edilen 7 soru ve 7 cevap şöyle:

"Ödeme İste" sistemi nedir?

Sistem, ödemeler öncesinde alacaklının borçludan ödeme talep etmesi, borçlunun ise bu talebe yanıt vermesi esasına dayanıyor. "Ödeme İste", bir ödeme sistemi ve ödeme aracı/kanalı değil, ödeme öncesi kullanılan bir altyapı özelliği taşıyor.

"Ödeme İste" sisteminin kullanabilmek için neler gerekli?

"Ödeme İste" sisteminin kullanılabilmesi için alacaklı tarafından borçlunun hesap bilgileri, yani, Kolay Adres, TR Karekod ya da IBAN+Ad Soyad bilgilerinin bilinmesi gerekiyor.

"Ödeme İste" sistemi alacaklı ve borçlu farklı Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı (ÖHS) ile çalıştıklarında da kullanılabiliyor mu?

Evet, kullanılabiliyor.

"Ödeme İste" sisteminde, alacaklı ödeme talebi ilettiğinde borçlunun nasıl haberi olacak?

Borçlunun ÖHS'si, gerekli kontrolleri yaptıktan sonra kendi iç sistemleri üzerinden "Ödeme İste" oluşturarak borçluya anlık bildirim iletir.

"Ödeme İste" sisteminde, borçlu kendisine iletilen ödeme talebini reddedebilir mi?

Evet, borçlu "Ödeme İste"ye yanıt olarak kabul ve ret cevabı verebilir.

"Ödeme İste" sisteminde alacaklı, ödeme talebine ilişkin borçludan gelen yanıtı hemen öğrenebilir mi?

Evet, öğrenebilir. Alacaklının ÖHS'si, borçludan gelen yanıtı anında alacaklıya iletir.

Borçlu, ödeme talebini kabul ederse işlemi hangi yolla gerçekleştirebilir?

"Ödeme İste" sisteminde, borçlu kendisine iletilen ödeme talebini kabul etmesi durumunda, söz konusu ödeme FAST veya havale yoluyla gerçekleştirilebilir.