Ödemeler Dengesi'nin 5,4 milyar dolar fazla vermesi bekleniyor

Türkiye'nin cari işlemler hesabı, temmuz ayında 1 milyar 766 milyon dolar fazla verirken, yıllıklandırılmış cari açık 18 milyar 786 milyon dolar olmuştu

Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi sonuçlandı.

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının ağustos ayında 5 milyar 472 milyon dolar fazla verdiğini tahmin etti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 13 Ekim Pazartesi açıklanacak "Ağustos 2025 Ödemeler Dengesi" verilerine ilişkin beklenti anketi, 11 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

5 MİLYAR 472 MİLYON DOLAR FAZLA BEKLENTİSİ

Ankete göre, ekonomistler, cari işlemler hesabının ağustos ayında 5 milyar 472 milyon dolar fazla verdiğini öngördü.

Ekonomistlerin söz konusu dönem için cari fazla beklentileri, 5 milyar dolar ile 6 milyar dolar arasında yer aldı. Ekonomistler, cari işlemler açığının 2025 yılında 21 milyar 125 milyon dolar olarak gerçekleşeceğini tahmin etti.

YIL SONU CARİ AÇIK BEKLENTİSİ

Ankete katılan ekonomistlerin 2025 için cari açık beklentisi, 18 milyar dolar ile 23 milyar dolar arasında değişti.

