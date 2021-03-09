OECD, Türkiye ekonomisinin 2021 büyüme tahminini yüzde 2,9’dan 5,9’a yükseltti

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), yayınladığı raporla birlikte aralıkta yüzde 4,2 olarak açıkladığı küresel ekonomide büyüme tahminini 5,6’ya çıkardı.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütünün (OECD) "Mart Ara Dönem Ekonomik Görünüm Raporu" yayınlandı.

Raporda, koronavirüse karşı aşıların kademeli uygulanmasının ve mali desteklerin küresel ekonomik görünümde önemli ölçüdeki iyileşmeye yardımcı olduğu aktarıldı.

OECD raporunda, “Küresel ekonomik görünüm, etkili Kovid-19 aşıların kademeli olarak uygulanması, bazı ülkelerde ek mali destek açıklanması ve ekonomilerin salgının yayılmaması için uygulanan kısıtlamalarla daha iyi başa çıktığına dair işaretlerin yardımıyla son aylarda önemli ölçüde iyileşti.” ifadesine yer verildi.

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Raporda, koronavirüs kısıtlamalarının bazı ülke ve sektörlerde kısa vadede büyümeyi geciktirdiğine vurgu yapıldı.

Ekonomiye yönelik büyük risklerin devam ettiğine yer verilen raporda, ülkelerde aşılamanın daha hızlı ilerlemesinin kısıtlamaların daha çabuk kaldırılmasını, güven ve harcamaların artırılmasını sağlayacağına işaret edildi.

Raporda, “Aşılamada yavaş ilerleme ve mevcut aşıların etkisiz kaldığı yeni virüs mutasyonlarının ortaya çıkması daha zayıf bir ekonomik toparlanma, daha büyük istihdam kayıpları ve daha fazla şirket iflasıyla ile sonuçlanır.” uyarısı yapıldı.

“TÜM ÜLKELERDE GENİŞ KAPSAMLI YAPISAL REFORMLARA İHTİYAÇ VAR”

Ekonomik toparlanmanın güçlendirilmesi için aşılamada hıza ihtiyaç olduğunu kaydedilen raporda, fırsatları ortaya çıkarmak, ekonomik dinamizmi geliştirmek ve güçlü, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir toparlanmayı teşvik etmek için tüm ülkelerde geniş kapsamlı yapısal reformlara ihtiyaç olduğuna da vurgu yapıldı.

2021 İÇİN KÜRESEL EKONOMİDE BÜYÜME TAHMİNİ YÜZDE 5,6’YA YÜKSELTİLDİ

OECD'nin 2021 ve 2022 yıllarına ilişkin ekonomik büyüme öngörülerine de yer verilen raporda, aralıkta 2021 için yüzde 4,2 olarak açıklanan küresel ekonomide büyüme tahmini yüzde 5,6’ya yükseltildi. Bu rakam, 2022 için de yüzde 3,7’den 4’e çıkarıldı.

TÜRKİYE EKONOMİSİ BÜYÜME TAHMİNİ 2011’DE YÜZDE 2,9’DAN 5,9’A ÇIKARILDI

OECD raporunda, Türk ekonomisine yönelik aralıkta bu yıl için yüzde 2,9 olan büyüme tahmini de 5,9’a yükseltildi.

TÜRKİYE EKONOMİSİNİN 2022’DEKİ BÜYÜME TAHMİNİ YÜZDE 3,2’DEN YÜZDE 3'E ÇEKİLDİ

Türk ekonomisinin gelecek yıla ilişkin büyüme tahmini ise yüzde 3,2’den yüzde 3'e çekildi.

ABD EKONOMİSİNİN BÜYÜME TAHMİNİ 6,5'E ARTIRILDI

Daha önce 2021 için yüzde 3,2 olarak açıklanan ABD ekonomisinin büyüme tahmini 6,5'e, 2022'de ülke ekonomisinin büyüme tahmini de yüzde 3,5’ten 4’e revize edildi.

EURO BÖLGESİ İÇİN BÜYÜME TAHMİNİ ARTARAK YÜZDE 3,9 OLDU

Euro Bölgesi için 2021’de öngörülen yüzde 3,6'lık büyüme tahmini yüzde 3,9’a, gelecek yıl için de yüzde 3,3’ten 3,8’e yükseltildi.

İNGİLTERE EKONOMİSİ İÇİN 2021 YILI BÜYÜME TAHMİNİ YÜZDE 4,2’DEN 5,1’E ÇIKTI

İngiltere ekonomisi için 2021 yılı büyüme tahmini yüzde 4,2’den 5,1’e, gelecek yıla ilişkin büyüme tahmini yüzde 4,1’den yüzde 4,7’ye çıkarıldı.

ÇİN BÜYÜME TAHMİNİNE AŞAĞI YÖNLÜ REVİZE

Çin ekonomisine yönelik bu yıl için daha önce yüzde 8 olarak açıklanan büyüme tahmininin 0,2 puan aşağı çekilmesi dikkati çekti. Çin ekonomisinin bu yıl yüzde 7,8, 2022'de yüzde 4,9 büyüyeceği öngörülüyor.

HİNDİSTAN İÇİN YÜZDE 7,9’DAN 12,6’YA REVİZE EDİLDİ

Nisanda başlayan mali yıl için büyüme tahmini Hindistan için yüzde 7,9’dan 12,6’ya revize edildi. Meksika için bu yıla yönelik büyüme tahmini 3,6’dan 4,5’e ve Arjantin için 3,7’den yüzde 4,6’ye çıkarıldı.