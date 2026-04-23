Öğrenciler şifre güvenliği konusunda yetersiz

Güvenli Dijital Dünya Derneği Başkanı ve siber güvenlik uzmanı Ayça Kurtuluş, 1.000 öğrenciyle gerçekleştirilen saha araştırmasında, öğrencilerin yüzde 85'inden fazlasının güvenli şifre oluşturamadığının belirlendiğini söyledi.

Dernek tarafından hayata geçirilen "Güvenli Dijital Dünya Okul İstasyonları Projesi" ile eğitimde "deneyim temelli öğrenme" modeli merkeze alınarak öğrencilerin dijital riskleri yalnızca teorik olarak değil, doğrudan deneyimleyerek öğrenmesi sağlanıyor.

Projede uygulanan "oyunlaştırılmış öğrenme" yöntemi sayesinde öğrenciler, sosyal mühendislik saldırıları, dijital dolandırıcılık ve manipülasyon teknikleri gibi karmaşık risk senaryolarını interaktif görevler aracılığıyla deneyimliyor. Bu model, bireyin karar verme süreçlerini gerçek zamanlı ölçme imkanı sunuyor.

ARAŞTIRMAYA 1.00 ÖĞRENCİ KATILDI

Kurtuluş, Ankara'da 8-13 yaş aralığındaki 1.000 öğrenci üzerinde yaptıkları araştırmanın sonuçlarına ilişkin şu bilgileri paylaştı:

1.000 öğrenci içerisinde biz önce bir soru yönelttik. 'Güvenli şifre belirlemeyi biliyor musunuz?' dedik. Öğrencilerden 168 tanesi 'ben bu konuda biraz zayıf olabilirim' dedi. Kalanların hepsi güçlü şifre belirleyebildiğini söyledi. Fakat bizim davranışsal modelleme yöntemiyle uygulamış olduğumuz güvenli dijital dünya istasyonlarına girdiklerinde aslında gördük ki 852 öğrenci tam olarak güvenli şifre belirleyemedi. Bu ne demek biliyor musunuz? Çocuklarımız dijitalde savunmasızlar.

KATILIMCILARIN 927'SİNİN MAĞDURİYET YAŞADIĞI SAPTANDI

Karekod (quishing) saldırılarına ilişkin araştırmanın verilerini de paylaşan Kurtuluş, 1000 öğrenciden 927'sinin karekod mağduriyeti yaşadığını bildirdi.

Kurtuluş, çocukların masum gibi görünen karekodları tarattıklarında ciddi risklerle karşılaştıklarını vurgulayarak, "Aynı zamanda 60 çocuğumuz phishing yani oltalamada hata yaptı. Siber dünyada bir hata büyük, ciddi, titizlikle araştırılması gereken noktalara ulaşıyor. Bu noktada çocuklarımız büyük mağduriyetler yaşıyor ve karşı tarafa da yaşatıyor." değerlendirmesinde bulundu.