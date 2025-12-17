Okul Destek Derneği’nden öğrencilere bilgisayar bilimi ve yazılım dersi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye İş Bankası ve Türk Telekom tarafından desteklenen programla eğitim ve teknoloji bir araya gelirken Türk Telekom mobil müşterisi olan öğrenci ve gönüllüler, ücretsiz 10 GB internet hizmetinden yararlanıyor.

Devlet okullarında eğitim alan 5. ve 6. sınıf ortaokul öğrencilerinin “Bilgisayar Bilimi ve Yazılım” derslerindeki gelişimlerine katkı sağlamayı amaçlayan bilişim ve STEM eğitimleri, Türkiye İş Bankası ve Türk Telekom’un desteğiyle hayata geçirildi.

Dijital teknolojilerden yararlanarak ortaokul öğrencilerine ücretsiz uzaktan eğitim desteği sunan Okul Destek Derneği (ODD), Millî Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü’nün (YEĞİTEK) yönlendirme ve iş birliğiyle hazırlanan ders içeriklerini, bilişim teknolojileri ve STEM alanında daha geniş bir öğrenci kitlesine ulaştırmayı hedefliyor.

“DİJİTAL OKURYAZARLIK VE BİLİŞİM BECERİLERİ GÜÇLENİYOR”

Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Suat Sözen, projeye ilişkin değerlendirmesinde eğitimde fırsat eşitliğine katkı sağlamanın öncelikli hedefleri arasında yer aldığını belirtti. Sözen, “6 Şubat depremlerinin ardından afet bölgesindeki çocuklarımızın eğitimden kopmaması için Okul Destek Derneği ile bir araya geldik. Bu iş birliği zamanla yalnızca deprem bölgesiyle sınırlı kalmayarak, devlet okullarında öğrenim gören ortaokul öğrencilerine Türkiye genelinde matematik, fen bilimleri, Türkçe ve İngilizce gibi temel derslerde ücretsiz çevrim içi destek sunan kapsamlı bir programa dönüştü.” dedi.

Projeden bugün 5 bini aşkın öğrencinin yararlandığını vurgulayan Sözen, yapılan ölçümlerin ders bazında yıllık yüzde 15 ila 30 arasında akademik gelişime işaret ettiğini ifade etti. Akademik başarının yanı sıra öğrencilerin özgüvenlerinin arttığını, derse katılımlarının güçlendiğini ve yanlış yapmaktan daha az çekindiklerini gözlemlediklerini belirten Sözen, her 10 öğrenciden 7’sinin ileride gönüllü olarak eğitime katkı sunmak istemesinin projenin çarpan etkisini ortaya koyduğunu söyledi.

Sözen, “Bilgisayar bilimi ve yazılım odaklı derslerin programa eklenmesiyle çocuklarımızın hem dijital okuryazarlıklarının hem de bilişim teknolojilerindeki becerilerinin gelişmesine katkı sağlamaktan mutluluk duyuyoruz. Önümüzdeki dönemde akademik gelişim oranlarının daha da artacağına inanıyoruz.” diye konuştu.

“EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Özden ise Türkiye’nin dijital dönüşümünde öncü rol üstlendiklerini belirterek, eğitim ve teknolojiyi bütünleştiren projelerle eğitimde fırsat eşitliği vizyonunu sürdürdüklerini söyledi.

Özden, “Eğitim teknolojileri alanındaki iştirakimiz Sebit’in Vitamin ve Raunt ürünleri ile yapay zekâ destekli Jetders uygulaması gibi çözümlerimizle öğrencilerin sınavlara hazırlık sürecine 360 derece destek sunuyoruz. Okul Destek Derneği ve Türkiye İş Bankası ile yaptığımız iş birliği kapsamında, gönüllü eğitmen ve öğrencilere derslerini takip edebilecekleri platformlarda geçerli 10 GB internet desteği sağlıyoruz.” dedi.

“DAHA FAZLA ÖĞRENCİYE ULAŞMAYI HEDEFLİYORUZ”

Okul Destek Derneği Başkanı Orkun Oğuz da Millî Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü’nün desteğiyle geçen yıl pilot uygulaması yapılan çalışmanın bu yıl genişletilerek sürdürüldüğünü belirtti. Oğuz, Türkiye İş Bankası’nın eğitime verdiği katkı ve Türk Telekom’un sunduğu 10 GB internet desteğinin, öğrencilerin ve gönüllülerin çevrim içi derslere kesintisiz erişimini kolaylaştırdığını ifade etti.

ODD’nin çalışma modeline değinen Oğuz, “MEB müfredatı ve uluslararası iyi örnekler doğrultusunda, devlet okullarında eğitim alan ortaokul öğrencilerine matematik, fen bilimleri, bilgisayar bilimi ve yazılım başta olmak üzere birçok derste ücretsiz, çevrim içi ve gönüllü eğitmenler eşliğinde destek sunuyoruz. Amacımız, öğrencilerin yaratıcı, analitik ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirmek.” dedi.

TÜRK TELEKOM’DAN AYLIK 10 GB İNTERNET DESTEĞİ

Okul Destek Derneği’ne bağlı gönüllü eğitmenler ve öğrencilerden Türk Telekom mobil müşterisi olanlar, her ay 10 GB ücretsiz internetten yararlanabiliyor. Bu internet; Google Meet, Vitamin Sebit VCloud, Khan Academy Türkçe, Okul Destek Derneği web sitesi, Gmail, WhatsApp ve YouTube uygulamalarında geçerli oluyor.

Öğrenciler bu destek sayesinde haftalık konu anlatım videolarını takip edebilirken, eğitmenler de Okul Destek Derneği’nin gönüllü platformu üzerinden öğrenci listelerine ulaşabiliyor, yoklama alabiliyor ve öğrencilerin gelişimini takip edebiliyor.