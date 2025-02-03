Ömer Bolat: Ocak ayında 21,2 milyar dolarlık ihracatla rekor kırıldı

AA

Türkiye dış ticaretteki kazanımlarını artırmaya devam etti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ocak ayı ihracat verilerini aktararak, mal ihracatında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,8 artış olduğunu bildirdi.

AYLIK İHRACAT 21,2 MİLYAR DOLAR

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, basın toplantısıyla ocak ayı dış ticaret verilerini açıklarken, "İhracata çifte rekorla başladığımızı paylaşmak istiyorum. İhracat 21,2 milyar dolara yükseldi. Bu yüzde 5,8'lik artışa tekabül etmektedir. 2024 Ocak ayında tam 20 milyar dolardı." dedi.

YILLIK İHRACAT 263 MİLYAR DOLAR

Ömer Bolat, sözlerini, "Kırdığımız bir diğer rekor yıllıklandırılmış mal ihracatımızda olmuştur. 2025 Ocak itibarıyla son 12 ayda yıllıklandırılmış mal ihracatımız, 263 milyar dolara yükselmiştir." şeklinde sürdürdü.

"TÜRKİYE EKONOMİSİ SON 17 ÇEYREKTİR BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR"

Ömer Bolat'ın toplantıdaki açıklamaları şöyle oldu:

Zorlu konjoktörde dahil ülkemiz ekonomik programın olumlu sonuçlarını almaya devam etmektedir. Pandemi döneminde büyümeyi başaran Türkiye ekonomisi bu anlamda bu yıl da inşallah bir ay sonra 12 aylık büyüme rakamları açıklanacak. Son 17 çeyrektir Türkiye ekonomisi aralıksız büyüme trendini sürdürmektedir. İhracatçılarımız ülkemizin ekonomik büyümesine gerçekten büyük katkı vermektedirler.

"İHRACATTA ÇİFT REKOR"

İhracata çifte rekorla başladığımızı paylaşmak istiyorum. İhracat 21,2 milyar dolara yükseldi. Bu yüzde 5,8'lik artışa tekabül etmektedir. 2024 Ocak ayında tam 20 milyar dolardı.

ABD'NİN GÜMRÜK VERGİLERİNE KARŞI

ABD seçimlerinin ardından iş başına geçen hükümetin güçlü gümrük vergilerini kullanmaya başladığı anlaşılıyor. Kanada, Meksika'ya yüzde 25, Çin'e yüzde 10 tüm ürünlerde ilave gümrük vergisi getirmiştir. Bu misilleme karşısında ülkemizin menfaatlerini korumak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

20 AYIN 13'ÜNDE MAL İHRACATI REKORU KIRILDI

Son 20 ayın 13'ünde aylık mal ihracat rekorlarını kırmış olduk. Ocak ayında ithalat geçen yıla göre yüzde 10,2 artarak 28,8 milyar dolara yükseldi. Ocak ayında dış ticaret açığımız yüzde 24,2 artarak 7,7 milyar dolar oldu.

MAL İHRACATINDA YILLIK REKOR

Ocak ayının ikinci rekor rakamına geçiyoruz. Bu da yıllıklandırılmış son 12 aylık mal ihracatındaki rekordur. Ocak'ta son 12 ayda yıllıklandırılmış mal ihracatımız tam 263 milyar dolara yükselmiştir.



