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Ekonomi



Ömer Bolat: ABD ve Türkiye ticaret hedefi 100 milyar dolar

Ömer Bolat: ABD ve Türkiye ticaret hedefi 100 milyar dolar Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ABD ile hedef ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkmasının hedeflendiğini tekrar hatırlattı.