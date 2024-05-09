Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 39. Amerikan Türk Konferansına katılmak üzere bulunduğu Washington'd ABD ile ikili ticaret hedefini 100 milyar dolar olarak açıkladı.
Bolat, iki ülke için fırsatları ve projeleri görüştüklerini belirterek şu açıklamada bulundu:
İki ülke için fırsatları ve projeleri görüşüyoruz. Önümüzdeki hafta ABD'li firma yöneticileri Türkiye'de olacaklar. Ticaret temaslarımız hızlanacak.
Türkiye'nin İsrail'le ticaretini durdurma kararını değerlendirdi
Türkiye, İsrail'le dış ticaretini durdurmuş, bu hamlenin ardından İsrail'den Türkiye'nin ticari ambargosunda geri adım attığını iddiası gelmişti.
Bakan Bolat, Türkiye'nin İsrail ile dış ticareti sonlandırmasının ardından, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın "Türkiye'nin ambargoyu hafiflettiğine" dair açıklamasının tamamen hayal ürünü olduğunu belirtti.
"Türkiye'nin pozisyonunda değişiklik yok"
Bolat, "Türkiye'nin pozisyonunda herhangi bir değişiklik yoktur" diyerek, tartışmalara son noktayı koydu.
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