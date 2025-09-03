Ömer Bolat, ağustos ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı

Eylül ayının gelmesiyle birlikte ekonomik veriler belli olmaya başladı...

Sabah saatlerinde enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından dış ticaret rakamları da belli oldu.

İHRACAT RAKAMLARI AÇIKLANDI

Rakamları Ticaret Bakanı Ömer Bolat, basın açıklamasıyla birlikte duyurdu.

21 MİLYAR 795 MİLYON DOLAR İHRACAT

Ömer Bolat, 2025 yılı Ağustos ayında mal ihracatının 21 milyar 795 milyon dolar olarak gerçekleştiğini, geçen senenin aynı dönemine göre sadece yüzde 0,9 azalış olduğunu belirtti.

DIŞ TİCARETTE DÜŞÜŞ VAR

İthalat yüzde 3,9 azalma söz konusu ve 25 milyar 963 milyon dolar oldu.

Dış ticaret açığı yüzde 16.7 azalışla 4 milyar 168 milyon dolara geriledi.

Son 46 ayın aylık en düşük dış ticaret açığı oldu.

"ENFLASYONDA 15 AYDIR DÜŞÜŞ VAR"

Bolat "İkinci çeyrek sonunda milli gelir toplamımız 1 trilyon 474 milyar dolara ulaştı. Az önce enflasyon açıklandı ve Türkiye son 15 aydır kesintisiz şekilde yıllıklandırılmış enflasyonda düşme kaydediyor. Yıl sonunda inşallah 20'li rakamlarda göreceğimiz dediğimiz rakamı başaracağız. Fiyatlarda ve piyasalarda istikrar güçleniyor. Finansal şartlarda da aşağı doğru iniş birlikte devam edecek." ifadesini kullandı.







