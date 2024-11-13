Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, tvnet canlı yayınında “Özel Röportaj” programına konuk olarak Semra Karabaş'ın sorularını yanıtladı.

Ömer Bolat, programda ihracat gelişmeleri, İsrail’le ticaretin durdurulması, Filistin’e yönelik ihracat süreci ve fahiş fiyatlarla mücadele ile ilgili sorulara yanıt verdi.

ALTIN KOTASI VE İTHALATI

Kendisine yöneltilen "Altın kotası da çok tartışılıyor, düzenleme olur mu?" sorusuna Bolat, "Tartışılacak bir şey yok. Bizim kan ter içinde kazandığımız ihracat bedellerini tamamen altın ithalatına terk edemeyiz. Altın ithalatında 13 milyar dolar gerileme oldu." yanıtını verdi.

"TÜRKİYE'YE ORTAK ÜYELİK TEKLİF EDİLDİ"

Bolat, Türkiye'nin Brics ile ilgili sorusuna, "Brics dünya milli gelirinin yüzde 25'ini oluşturan önemli ülkelerin yer aldığı bir iş birliği örgütü. Brics Doğu-Batı kutuplaşmasını andırıyor. Popülaritesi artıyor. Türkiye'nin üyelikle alakalı statüsüne gelince Türkiye'ye ortak üyelik teklif edildi. Bu Brics'in geçiş süreci. Brics'e girmek dünyanın bütün önemli platformlarıyla iş birliği yapmak açısından Türkiye'ye önemli bir kazanım getirir." şeklinde yanıt verdi.

TRUMP SORUSUNU YANITLADI

Bolat ayrıca, "2025'te dair Avrupa pazarındaki öngörüleriniz neler? Donald Trump'ın korumacılık adımları ticareti nasıl etkiler?" sorusunu şöyle yanıtladı:

2025 yılı çetin geçecek. Pazarlarımıza saldıracaklar. Avrupa'nın ithalatı yüzde 10'a yakın küçüldü. O yüzden ihracatı artırıp ithalatı azaltarak dış ticaret açığını düşürmemiz çok büyük bir başarı. 2025 yılında bizi güllük gülistanlık bir bahçe beklemiyor. Dikenlerle, mayınlarla dolu bir alanda yürüyeceğiz. Trump yönetiminin alacağı karaları öngörmek mümkün değil ama tahmin edilebilir. Ticaret alanında ve yatırımlar alanında daha parlak olmasını temenni ediyoruz.

İHRACATÇI DESTEĞİ

Bakan Bolat, "İhracatçılar için yeni destekler gelecek mi?" sorusuna "Gerek Merkez Bankamız gerekse Hazine'yle görüşme içerisindeyiz. Ticaret Bakanlığı'nın mütevazı bütçesinin yüzde 60'ı ihracatçılara veriliyor. Önümüzdeki yıl da bu şekilde gerçekleşecek. Küresel ihracatta bir zirve gerçekleştirdik." yanıtını verdi.

Bakan Bolat'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

-Türkiye mal ihracatında Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı. Bu yıl baktığımızda ilk 10 aylık verilere göre ihracatımızda büyük bir artış var.

-Cari işlemler açığımız sadece 5,3 milyar dolara geriledi.

-Son 15 ayın 10'unda aylık ihracat rekorları kırdık.

-Koruma tedbirleri almaktan çekinmedik.

-Türkiye 2024'te aynı anda 3 kredi derecelendirme kurumundan not artışı alan tüm ülke oldu. Kredi derecelendirme kuruluşlarından not artışları almamızın en büyük nedenleri ekonomideki gelişmeler.

-Kırmızı etle alakalı bir fiyat şişmesi olmuştu. Bu noktada Tarım ve Orman Bakanlığı et ithalatında yeni düzenlemeye gitti ve bu da ithalatta artışa neden oldu.

-AB ile Gümrük Birliği görüşmeleri olumlu ilerliyor. AB ticareti başlatırsa ticaretimiz hızlanır.

İLGİLİ HABER Ömer Bolat: İsrail ile ticaretimiz yok

İSRAİL'LE TİCARETİN DURMASI

Bakan Bolat, Türkiye'nin İsrail ile ticari ilişkisinin kalmadığını şu sözlerle ifade etti:

İsrail'e ticaret iddialarıyla Türkiye'yi ve hükümeti yıpratmak istiyorlar. Biz Türkiye olarak İsrail'in bu saldırılarını durdurma çabası içindeyiz. Türkiye bütün diplomatik yolları denedi. 85 bin ton sağlık yardımını 8 aylık süre zarfında bölgeye ulaşmasını sağladık. Aralık başlarında 10 günlük bir ateşkes sağlandı. İsrail'in katliamları hızlanmaya başlayınca ticaretin azaltılması için çok büyük bir çaba sarf ettik ve oranları düşürdük.

"EN ÇOK İSRAİL KIZDI"

İsrail'le ticareti durdurmamıza İsrail çok kızdı. Çünkü kimsenin kendisine meydan okuyamayacağını, arkasını ABD'ye dayamış bir ülke olarak kendini görüyordu. Cumhurbaşkanımızın meydan okumasını, sizi her yere şikayet edeceğiz diyerek parmak gösterdiler. Biz İsrail'le ticareti durdurunca, Filistin hükümeti 'Bizim Türkiye ürünlerine ihtiyacımız var. 6 milyon insan yaşıyor.' dediler. Filistin'e kozmetik ürün gönderilmesine bile 'Ne ihtiyaçları var?' dediler. Kozmetik kategorisi altında sabun, şampuan gönderiliyor. Filistin'e layık görmüyor musunuz?

"YALANLAR ORTAYA ATILDI"

Güya 'Tüpraş Derince'den İsrail'e petrol gönderiliyor.' diyerek bot hesaplardan yalanlar ortaya attılar. Yalan yanlış isimlerle 'düpedüz yalan beyanları' servis ediyorlar. Hepsinin cevabını verdik. Filistin'deki şehitlerimiz üzerinden İsrail'le ticaret iddialarıyla istismar yapıyorlar. Hamas liderleri şehit edildiğinde, başsağlığı mesajı bile yayınlamadılar. Asıl İsrail dostları onlar. Filistin konusunda samimi olan vatandaşlarımız bu yalanlara kanmasınlar. Bunun dışında hatırlarsanız 9 Nisan'da kısıtlayıcı tedbirleri aldığımızda, 'İsrail'e jet yakıtı gönderiliyor' dediler. Saatler içinde çürüttük. Bunu bile istismar ettiler.

"VATANDAŞIMIZ MÜSTERİH OLSUN"