Ömer Bolat: Antalyalı esnafa 100 milyon lira ek finansman desteği sağlandı Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Antalya'daki şiddetli yağıştan etkilenen esnaf için sağlanan ilave finansman desteğine ait bilgi verdi.

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AA

Antalya'da temaslarda bulunan Ömer Bolat, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nda düzenlenen "Esnaf Buluşması"na katıldı.

Bakan Bolat, Antalya'daki şiddetli yağıştan etkilenen esnaf için esnaf ve sanatkarlar 100 milyon lira ilave finansman desteği sağlandığını dile getirdi.

Bolat, konuşmasında, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Adlıhan Dere'nin "Antalya'da yaşanan sel felaketinde zarar gören esnafların kredi borçlarının ertelenmesi yönündeki talebi" üzerine az önce Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) Başkanı Abdulkadir Akgül ile görüştüğünü belirtti.

"100 milyon lira daha ilave finansman desteği sağladık"

Akgül'ün, "Halk Bankası'nın çok kısa bir süre içinde bu borçların ertelenmesiyle ilgili yazıyı yazacaklarını, ondan sonra Halk Bankası tarafından konunun Hazine ve Maliye Bakanlığı nezdinde takip edileceğini" söylediğini aktaran Bolat, şöyle konuştu:

TESKOMB, Ticaret Bakanlığımızla ilgili bir kuruluş. Sağ olsun her daim esnaf ve sanatkarımızın Hızır gibi imdadına yetişir. Bu vesileyle bugünden itibaren Antalyalı esnaf ve sanatkarlarımıza 100 milyon lira daha ilave finansman desteği sağlamış bulunuyoruz. Çok yakın bir geçmişte 50 milyon lira göndermiştik. Pazartesi sabah 100 milyon lira inşallah hesapta olacak. Burada ilgili arkadaşlarımız ihtiyaca binaen yaparlar.

"Hükümetimiz var gücüyle çalışıyor"

Son dört yıl içerisinde, patlak veren koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'de 100 binin üzerinde dünyada da 20 milyon insanın hayatını kaybettiğini, Rusya-Ukrayna savaşı çıktığını, ardından Türkiye'de 53 bin 537 kişinin yaşamını yitirdiği deprem felaketinin yaşandığını ifade eden Bolat, şu bilgileri verdi:

Hiçbir dönemde ne parasızlık ne maaşların ödenmemesi ne finansman imkanları sunulmaması ne de hiçbir ürünün bulunamaması gibi bir durum meydana gelmedi. Ardından üç ay süren çok büyük bir seçim maratonu yaşandı. Ve hükümetimiz, göreve geldiği 3 Haziran'dan bu yana 7/24 var gücüyle çalışıyor. Toplumun bütün kesimlerinin ihtiyaçlarının karşılanması, satın alma gücünün artması noktasında gayret ediyoruz.

"Esnafa, bugün 1,5 milyon liraya kadar yatırım kredisi verilebiliyor"

Bakan Bolat, 2002 yılında Halkbank kaynağından esnaf ve sanatkarlara yüzde 20 sübvansiyonla şahıs başına 5 bin lira kredi verilirken, şu anda yüzde 50 sübvansiyonla 650 bin liraya kadar kredi verildiğini söyledi. Eskiden yatırım kredisi alamayan esnafa, bugün 1,5 milyon liraya kadar yatırım kredisi verilebildiğini aktaran Bolat, 300 bin liraya kadar da Genç Girişimci Kredisi verildiğini belirtti.

"Bugüne kadar Usta Girişimci Kredisi olarak 15,5 milyon lira kredi verildi"

Bolat, bugüne kadar Usta Girişimci Kredisi olarak 15,5 milyon lira kredi verildiğini dile getirerek, şu bilgiyi verdi:

1950 ile 2002 yılları arasında 52 senede 152 milyon lira kredi kullandırılmış. Tabii o zaman paranın değeri ona göre daha değerliydi. Ama 2002'den bu yana 21 yılda esnaflarımıza, sanatkarlarımıza 458 milyar lira finansman desteği sağlandı. Ve Antalya için 2023 yılında, geçen yıl kullandırılan finans desteği 9 milyar 800 milyon lira. Türkiye'deki bütün esnafa geçen yıl kullandırılan kredi rakamı 164 milyar lira.

"Kadın kooperatiflerin projeleri çağrıya çıkıyor"

Bakanlığının görev alanı içinde olan kooperatif sayısının 10 bin olduğunu belirten Bolat, onlar için Kooperatiflerin Destek Programı'nı (KOOP-DES) uyguladıklarını söyledi. Kadın kooperatiflerine ciddi hibeler verdiklerini ifade eden Bolat, bu konuda da şu bilgileri aktardı:

Kadın girişimcilerin üretim hayatına katılması ve gelir elde etmeleri noktasında onlara makine, ekipman ve demirbaş alımı için beş yılda bir defaya mahsus, 400 bin liraya kadar nakdi destek, sergi ve fuarlara katılmaları için de 60 bin lira ve çalıştırdıkları iki eleman için de yılda 273 bin lira hibe destek sağlıyoruz. KOOP-DES faaliyetlerimiz devam edecek. Yakında kadın kooperatiflerinin projeleri için 1-2 haftaya çağrıya çıkılıyor.

"Antalya'ya gelen turist sayısı 15 milyona yaklaştı"

Antalya'nın turizmde büyük atılımları olan, dünyaca bilinen bir turizm cenneti olduğunu vurgulayan Bolat, Antalya'ya gelen turist sayısının geçen yıl 15 milyona yaklaştığını söyledi.

Bolat, bundan iki sene öncesine kadar 650-680 dolar olan kişi başı turist harcamasının bu yıl 960 dolara yükseldiğini vurgulayarak, bunun çok önemli bir rakam olduğunu belirtti.

Esnafa turizm mesajı

Bu durumun devamı için "Turistten çok para kazanalım" anlayışı ile değil "Onlara güzel hizmet edelim ki ülkemizi güzel tanıtalım, gezdirelim, beğendirelim ki hep gelsinler" anlayışıyla turizmde çalışmak gerektiğini vurgulayan Bolat, "Yani 'bir kere voliyi vuralım, ne olursa olsun' anlayışı çok tehlikeli bir anlayış. Allah korusun müşteriyi, turisti kaçırırsın. Bizim esnafımız asla öyle bir şey yapmaz." ifadelerini kullandı.

"Kamu bankalarının esnaftan aldığı kredi kartı komisyonu yüzde 2,39'a düşürüldü"

Bakan Bolat, yaklaşık 1,5 ay önce bakanlık olarak Türkiye Bankalar Birliğiyle bir toplantı yaptıklarını anımsatarak, orada bazı taleplerde bulunduklarını söyledi. Esnaf ve sanatkarın POS makinesinden yani kredi kartı ve banka kartıyla yapılan ödemelerden alınan komisyonları, akaryakıt istasyonlarından alınan komisyonları düşürmelerini istediklerini aktaran Bolat, şöyle konuştu:

Üç tane kamu bankası bir araya geldi. Ve inşallah esnaftan aldıkları kredi kartı komisyonunu yüzde 2,39'a düşürdüler. Aynı şekilde üye iş yeri ücretinde de yüzde 50 indirim yapma kararı aldılar. İnanıyorum ki üç kamu bankasının yaptığı bu önderliği diğer özel bankalar da mecbur kalacak, takip edecekler. Rekabet gereği. Esnafımız, sanatkarlarımız için gerçekten 2024 yılı başında önemli bir katkı olarak kaydedilmiş oldu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)