Ömer Bolat: Enflasyonu yıl sonunda yüzde 20'lerin altına indireceğiz

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Siirt Valiliğini ziyaret ederek, Şeref Defteri'ni imzaladı.

Daha sonra Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya ile görüşen Bolat, kentteki çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Ardından AK Parti Siirt İl Başkanlığında düzenlenen ‘Türkiye Yüzyılı Buluşmaları’ programına katılan Bakan Bolat’a AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Sait Yaz da eşlik etti.

"ENFLASYONU YIL SONU YÜZDE 20'LERE DÜŞÜRECEĞİZ"

Burada ekonomi politikası hakkında olumlu açıklamalarda bulunan Bakan Bolat şunları kaydetti:

Yüksek enflasyonla mücadele ettik. Bütün dünya 40 yılda görmediği enflasyonu yaşadı Covid ile beraber. Sonra, iki komşumuz kuzeyde kavgaya tutuştu. Enerji krizleri ve gıda krizleri oldu. Petrol, doğalgaz ve bazı gıda ürünlerinden fiyatlar 3-4 katına çıktı. Bunların hiçbirinde bizim suçumuz yoktu. Biz bu krizleri çok iyi yönettik. Hiçbir malın yokluğu çekilmedi. Artık 70-75'leri bulan enflasyon oranını 33'e çektik geçen ay. Daha da yüzde 27 küsur gerilettik enflasyon oranını. Daha da aşağılara ineceğiz. Sene sonunda 20'li rakamları konuşacağız.

EKONOMİK KRİZLER VE TERÖRLE MÜCADELEDEN BAHSETTİ

Ekonomiyi etkileyen krizlere ve terörle mücadele konusuna da değinen Bakan Bolat, şunları söyledi:

Terörle mücadele vardı. 2008-2009 dünya finans ekonomi krizi vardı. Sonra Avrupa borç krizi vardı. Sonra Covid krizi geldi. Yüzyılda bir olan salgın geldi. 2020'de dünyayı kasıp kavurdu. Batılı ülkelerde, uzaklarda milyonlarca kişi ölürken bizde sadece 100 bin kişi hayatını kaybetti. Allah rahmet eylesin. Sonra arada depremler oldu. Van, Elazığ, Malatya, Sındırgı, Kahramanmaraş'taki tarihin en büyük iki yıkıcı depremleri. 105-110 milyar dolar bir fatura çıktı. Bunu kim ödeyecekti? Devlet bütçesinden ödenecekti. Daha 2,5 yıl oldu oralar çiçek bahçesi gibi yenilendi.

"MİLLİ GELİRİMİZ DOLAR BAZINDA 6 KAT YÜKSELDİ"

Sabrettik, dayanışma gösterdik ama deprem harcamaları gelecek sene artık iyice azalıyor ve kaynaklar İnşallah esnafa, kobiye, sanayiye, emekliye, çiftçiye, işçiye, memura daha iyi imkanlarla dönecek, rahatlama olacak. İnşallah gelecek yıl da 20'nin altını hedefleyeceğiz. İstikrar içinde büyümemizi hızlandıracağız. Milli gelirimiz dolar bazında 6 katına yükseldi.



Türkiye 1.4 trilyon dolarlık bir ekonomiye sahip. Diğer taraftan ihracatımız mal ve hizmetlerde 7,5 kat arttı. 390 milyar dolara doğru gidiyoruz yıl sonunda mal ve hizmet ihracat toplamında. 19 milyonda aldık istihdam sayısını 32,5 milyona yükselttik. Bunlar sizlerin, halkımızın sayesinde oldu. Halkımız kadirşinas, vefakar yapılan hizmetleri gördü, takdir etti ve 17 seçim destek verdi.

"SİİRT'İN YERİ KALBİMİZDE AYRIDIR"

Burada konuşan Bakan Bolat, "Siirt, Sayın Cumhurbaşkanımızın ve AK Parti'nin 22 yıl süren kutlu yürüyüşünün başladığı yer. O yüzden Siirt'in hem AK Parti'nin tarihinde hem Sayın Cumhurbaşkanımızın Meclis tarihinde çok önemli bir yeri var. Bu yüzden her zaman kalbimizde Siirt'in ayrı bir yeri olmuştur.

Herkesin temel hak ve hürriyetlerinin en geniş anlamda verildiği, yasakların çok büyük ölçüde ortadan kaldırıldığı, yolsuzluklarla mücadelenin başarılarak devlet kaynaklarının, ekonominin kaynaklarının halkın refahının arttırılmasına, ekonominin gelişip güçlenmesine harcandığı bir 22 yılı geride bıraktık ve bütün çabalarımızla ve çalışmamızla Türkiye yüzyılında Türkiye'mizi daha üst sıralara taşımanın mücadelesini veriyoruz" ifadelerini kullandı.

"HUZUR, İSTİKRAR, MİLLİ BİRLİK, KARDEŞLİK DÖNEMİ"

Türkiye’nin AK Parti öncesinde bütçesinin yüzde 86'sını iç borç faiz ödemelerine harcadığını ifade eden Bakan Bolat, "2002'den sonra yatırımlara, kalkınmaya, halkımıza, sosyal yardımlara, engellilere verilen desteklere işçiye, memura, esnafa, çiftçiye, emekliye yaşam standartlarını yükseltmeye yönelik programlar uygulandı. AK Parti'ye kadar olan süreçte 78 tane hükümet kuruldu. 3 Kasım 2002'ye kadar kurulan hükümet sayısı 78 ve AK Parti ve Cumhur İttifakı desteğiyle 22 yıldır iktidarda.

Daha önce her 13-14 ayda bir hükümet değişirdi. Şu anda öyle bir şey yok. Bu neyi getirdi? Öngörülebilirlik, istikrar, yatırımları yapabilmek ve bu öngörüye göre çalışmak. Eğer sizin evinizde, iş yerinizde huzur olmasa, kavga gürültü olsa yatırım yapılabilir mi? İş yapılabilir mi? Mümkün değil. 8-10 sene önce il dışına öğleden sonra hareket edilemiyordu. Terör bitirildi. Huzur, istikrar, milli birlik, kardeşlik dönemi. Bundan sonra kaynaklar daha çok ekonomiye halkın alım gücünün arttırılmasını harcanacak" diye konuştu.

"KAMU KAYNAKLARINI CEP DOLDURMAKLA BOŞALTTIKLARINI GÖRÜYORUZ"

Bakan Bolat, bazı belediyelerde yaşanan yolsuzluklarla ilgili olarak, şunları söyledi: