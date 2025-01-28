Ömer Bolat, ev sahibi olunması için yapı kooperatiflerini gündeme getirdi

İHA

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) düzenlediği "2025 Uluslararası Kooperatifler Yılı Açılış Töreni"ne katıldı.

Ticaret Bakanı Bolat, burada yaptığı konuşmada, kooperatiflerin geçen yıl 100 milyon dolara yakın ihracat yaptığını hatırlattı.

Kooperatiflerin dış ticaret alanında daha aktif olmaları gerektiğini dile getiren Bolat, "Kooperatiflerimiz 2019 yılında 61 milyon dolar ihracat yapıp ülkemize döviz kazandırırlarken geçen yıl 100 milyon dolara yakın ihracat yaptılar, döviz kazandırdılar. Biz kooperatiflerimizin daha fazla ihracatı yönelmelerini hibe desteklerimizle ihracat konusunda daha da özendireceğiz." ifadelerini kullandı.

"KİRACILARIN EV SAHİBİ OLMASI İÇİN YAPI KOPERATİFLERİ ÖNEMLİ"

Kira sorununun çözülmesi ve kirada oturan vatandaşların ev sahibi olması için yapı kooperatifçiliğinin daha fazla güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Bolat, yapı kooperatifçiliğinin önemine de işaret ederek, "Yapı kooperatifçiliğinin uygulama ve imaj bakımından güçlendirilmesi büyük önem taşıyor. Kira sorununu çözmede ve kirada oturan vatandaşlarımızın ev sahibi olmasını sağlamada yapı kooperatifçiliğini daha fazla güçlendirmemiz gerektiği açıktır." değerlendirmesinde bulundu.

"ESNAF, KREDİLERİNİ EKSİKSİZ ÖDEDİ"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) Genel Başkanı Abdülkadir Akgül de kooperatiflerin kontrol edilebilmesi için üst kuruluşların oluşturulması gerektiğini vurguladı. 2 milyon esnafın 1,5 milyonuna 260 milyar liralık kredi sağladıklarına dikkati çeken Akgül, bu tutarın geri ödemelerinin eksiksiz yapıldığını söyledi.