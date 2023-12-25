Ömer Bolat: Geçen yıl ihracatın yüzde 60'ı deniz yollarından taşındı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 11 bin üyesi bulunan İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri Deniz Ticareti Odası (İMEAK) aralık ayı meclis toplantısına katıldığına dair bir mesaj paylaştı.
Bakan Bolat, İMEAK aralık ayı meclis toplantısına katılım sağlayarak üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye'nin denizcilik sektöründeki üyeleri ile bir araya geldiklerini ifade etti.
Bolat, yaptığı değerlendirmede, ihracatın yaklaşık yüzde 60’ının deniz yolu ile gerçekleştiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:
Türkiye’nin dış ticaret taşımalarına bakıldığında, 2022 yılında 254 milyar dolarlık ihracatımızın yaklaşık yüzde 60’ının denizyolu ile taşınmakta olduğunu görüyoruz ve denizcilik sektörümüzün ne kadar önemli olduğunun bilincindeyiz.
"İMEAK 'Denizci millet, denizci ülke' vizyonuyla çalışıyor"
Çalışmalarına "Denizci millet, denizci ülke" vizyonuyla devam eden ve yaklaşık 11 bin üyesi bulunan İMEAK'a çalışmalarında başarılar diliyor ve Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Tamer Kıran, Meclis Başkanı Sayın Başaran Bayrak ve Meclis'in kıymetli üyelerine teşekkürlerimi iletiyorum.
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