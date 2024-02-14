Ömer Bolat: Hizmet ihracatında ilk defa 100 milyar dolar rakamına erişildi Ticaret Bakanı Ömer Bolat, hizmet ihracatındaki, dış ticaret açığındaki ve cari işlemler hesabındaki gelişmelere rağmen açıklama yaptı. Bolat, açıklamasında Türkiye ekonomisini daha rekabetçi ve güçlü bir konuma taşımaya kararlı olduklarına vurgu yaptı.

AA

Türkiye ekonomisi kalkınmada ihracatı önceliyor.

Türkiye'nin mal ve hizmet ihracatına ayrı ayrı yatırım yapılırken, mal ihracatı miktar olarak öne çıkıyor.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından bu kez hizmet ihracatında da önemli bir gelişme yaşandığını ve ilk defa 100 milyar dolar rakamına erişildiğini belirterek müjde verdi.

Bolat, açıklamasında ayrıca 2023'ün ikinci yarısında dış ticaret açığındaki düşüş ile cari işlemler hesabında önemli iyileşme gerçekleştiğini bildirdi.

"Cari işlemler açığındaki düşüş devam edecek"

Cari işlemler açığının 2023 Aralık ayında yüzde 65,2 azalışla 2,1 milyar dolara, 2023'ün tamamındaysa yüzde 8 azalarak 45,2 milyar dolara gerilediğini anımsatan Bolat, şu ifadeleri kullandı:

Hizmet ihracatında ilk defa 100 milyar dolar rakamına erişildi. 2023'ün ikinci yarısında dış ticaret açığındaki düşüş ile cari işlemler hesabında önemli bir iyileşme gerçekleşti. Cari işlemler açığındaki düşüşün 2024 yılında da devam etmesi beklenmektedir.

"Cari işlemler açığı her ay azalıyor"

Bolat, 2023'ün Mayıs ayında 60,1 milyar dolar olarak gerçekleşen yıllıklandırılmış cari işlemler açığının sonraki aylarda 14,9 milyar dolar azalarak aralık itibarıyla 45,2 milyar dolara gerilediğini, geçen yıl temmuz ayından itibaren yıllıklandırılmış dış ticaret açığının her ay düştüğünü, böylelikle yıllıklandırılmış cari işlemler açığının her ay azalarak olumlu trend kaydettiğini aktardı.

"Seyahat gelirleri rekor tazeledi"

Aralıkta da cari açıktaki gerilemede ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının yıllık yüzde 43,2 azalarak 4,6 milyar dolar olmasının etkili olduğunu belirten Bolat, şunları kaydetti:

Hizmet gelirleri 2023'te 100 milyar dolar ile rekor seviyeye ulaştı. Hizmetlerin altında yer alan seyahat gelirleri ise 48 milyar dolara ulaşarak rekorunu yeniledi. Ticaret Bakanlığı olarak, mal ve hizmet ihracatını artırmak için uygulamaya koyduğumuz ihracat stratejileri ve sunduğumuz desteklerle birlikte yerli üreticileri haksız rekabete karşı korumaya yönelik ithalat politikalarımızla, cari işlemler hesabında izlenen olumlu eğilimin sürdürebilirliğini sağlamak amacıyla çalışmalarımızı paydaşlarımızla iş birliği içinde sürdürüyoruz. İnovasyon, üretim, yatırım, istihdam, ihracat, adil bölüşüm kapsamında şekillenen politikalarımızla, Türkiye ekonomisini daha rekabetçi ve güçlü bir konuma taşımaya kararlıyız. Cari işlemler hesabında kalıcı iyileşme ile sürdürülebilir refah artışı için gerekli makroekonomik istikrarı güçlendirmeyi hedefliyoruz.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)