Ömer Bolat: Irak'la ticaretimizi 30 milyar dolara çıkarmak için fırsat var

AA

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Irak ile dış ticaret hacmini masaya yatırdı.

Bakan Bolat, "Türkiye-Irak Genel Ticaret ve Müteahhitlik Heyeti Programı ile B2B Görüşmeleri" kapsamında gerçekleştirilen "Irak Genel Ticaret Heyeti" programına devam ediyor.

Bolat, "20 milyar dolara ulaşan karşılıklı ticaretimizi orta vadede 30 milyar dolara çıkarmak için yıllık bazda fırsat ve potansiyel var. Irak, istikrar yolunda hızla ilerliyor." açıklamasını yaptı.

ÖMER BOLAT, BAĞDAT'TAN BASRA'YA GEÇTİ

Bağdat'ın ardından Basra'ya geçen Bolat, burada Türk ve Iraklı iş insanları ile bir araya geldi. Programın Basra ayağının açılışında konuşan Bolat, Türkiye'nin kadim dostu Irak'la olan ilişkilerinin her alanda gün geçtikçe ilerlediğini söyledi.

Türkiye'den 150 kişilik heyetle Irak çıkarması yaptıklarını ifade eden Bolat, Türk iş dünyasının Basra ile bundan sonra çok daha yakın temaslarda olacağını, Basra'nın yeniden yapılandırılmasında, yatırım ve ticaret atağında Türkiye'nin katkıda bulunmaktan memnuniyet duyacağını anlattı.

"IRAK'IN KALKINMA YOLU PROJESİ, IRAK İÇİN TARİHİ ÖNEMDE BİR BÜYÜK VİZYON PROJESİ"

Bolat, Türk heyetinin de iki gündür Irak'ta çeşitli temaslarda bulunduğunu, araştırmalar yaptığını dile getirerek, "Buradaki ilkemiz, kazan-kazan ilkesi. Her iki ülke de kazançlı olsun. Her iki ülkenin iş insanları da bu faaliyetlerden kazansın. Bunu istiyoruz. 20 milyar dolara ulaşan karşılıklı ticaretimizi orta vadede 30 milyar dolara çıkarmak için yıllık bazda fırsat ve potansiyel var. Irak, istikrar yolunda hızla ilerliyor. Ekonomik, güvenlik, siyasi istikrarın birlikte ilerlemesi yeni projeleri, yeni yatırımları beraberinde getiriyor. Irak'ın Kalkınma Yolu Projesi, Irak için tarihi önemde bir büyük vizyon projesidir, bir büyük kalkınma projesidir." ifadelerini kullandı.

"IRAK'TA GÖRÜŞMELERİMİZ VERİMLİ GEÇTİ"

Türkiye'nin, Irak'ın milli birlik ve bütünlüğü noktasında daima destekleyici olduğunu belirten Bolat, konuşmasını şöyle tamamladı: