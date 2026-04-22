Gram altın günü yüzde 2'lik bir düşüşle kapatsa da sabah saatlerinde değer kazanıyor. Altının gramı 6 bin 881 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 11 bin 330 liradan, cumhuriyet altını ise 45 bin 260 liradan alıcı buluyor.
Orta Doğu'da müzakere sürecindeki dalgalanmalar devam ederken güvenli liman özelliğiyle öne çıkan altın, hareketliliğini sürdürüyor.
ALTININ GRAMI 6 BİN 812 LİRADAN İŞLEM GÖRÜYOR
Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışının yüzde 2 altında 6 bin 812 liradan tamamladı.
Güne yükselişle başlayan gram altın, saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1 artışla 6 bin 881 lira seviyesinde bulunuyor.
ONS ALTIN FİYATI: 4 BİN 765 DOLAR
Aynı dakikalarda çeyrek altın 11 bin 330 liradan, cumhuriyet altını 45 bin 260 liradan satılıyor.
Altının onsu, önceki kapanışının yüzde 1 üstünde 4 bin 765 dolardan işlem görüyor.
ATEŞKESİN UZAMASI PETROL FİYATLARINI DÜŞÜRDÜ
ABD Başkanı Donald Trump, Pakistan'ın da talebi üzerine İran'ın anlaşmaya yönelik önerisini sunana kadar ateşkesi uzatma kararı aldı.
Bu kararın ardından petrol fiyatlarında görülen gerileme, enflasyonist baskıların azalmasını sağladı.
Ateşkes açıklaması ve azalan enflasyonist baskılarla altın değer kazandı.