Ömer Bolat, 'İsrail ile ticaret yapılıyor' iddiasına tepki verdi

Türkiye, İsrail ile ticaretini tamamen bitirdiğini daha önce açıklamıştı. Buna karşın yetkililer, ticaretin bitmediğine dair iddiaları cevaplandırmaya devam ediyor.

Ticaret Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçesine yönelik görüşme, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda devam ediyor.

"FİLİSTİNLİLERİ ÜZÜYOR, İSRAİL'İ SEVİNDİRİYORSUNUZ"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, görüşmeler sırasında CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı'nın "Türkiye'nin İsrail ile ticaret yaptığı" iddiasına ilişkin olarak şu yanıtı verdi:

Dünyada İsrail ile ticareti tamamen kapatan tek ülke olmamıza rağmen bile bile bu yalanı söyledi. Geçen yıl da Sayın Cumhurbaşkanımızın ismini zikretmeye çalışarak gemilerin gittiğine dair ithamda bulundu, o da düpedüz bir yalandı. Bir milletvekiline yakışmıyor, Filistinlileri üzüyor, İsrail'i sevindiriyorsunuz.

"İNANMADIĞI HALDE YALANI TEKRARLADI"

"Bunu bugün hiçbir milletvekilimiz muhalefet sıralarında dahi konuşmadılar ancak Tahsin Ocaklı milletvekilimiz, bile bile inanmadığı halde bu yalanı tekerrür etti." diye konuştu. Söz konusu iddiayı "reddettiğini" ifade eden Bolat, şunları söyledi:

Bugün Bakanlığımızda 24 bin 500 kişi çalışıyor. Bir kişiyi bulsun, ticaret yapıldığını ispat etsin. İsrail bize husumetle yaklaşıyor, düşmanlık ediyor. Filistinliler yaptığımız hizmetler ve onlara desteklerimiz için teşekkür ediyor. Dünyada İsrail ile ticareti tamamen kapatan tek ülke olmamıza rağmen bile bile bu yalanı söyledi. Geçen yıl da Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ismini zikretmeye çalışarak gemilerin gittiğine dair ithamda bulundu, o da düpedüz bir yalandı. Bir milletvekiline yakışmıyor, Filistinlileri üzüyor, İsrail'i sevindiriyorsunuz. Yalan söylemek kişilik bozukluğudur.

TÜRKİYE'NİN İSRAİL İLE TİCARETİNİN SEYRİ

Türkiye 7 Ekim 2023’ten sonra 2 Mayıs 2024 tarihine kadar olan 7 aylık dönemde, bölgede ateşkes sağlanır, durum düzelir çabaları devam ederken İsrail ile ticaretini yüzde 30 civarında azalttı.

Hükümetin kararıyla, Türkiye olarak, ilk aşamada 9 Nisan 2024’te 54 başlık altındaki 1019 üründe İsrail’e ihracatı durduruldu.

Bu arada, 7 Ekim 2023’ten sonraki dönemde İsrail ile ticaretin özel sektör kuruluşları ve yabancı sermayeli yatırımcıların yaptığı da vurgulandı.

3 hafta sonra 2 Mayıs 2024’te hükümetin aldığı kararla, Türkiye’den İsrail’e bütün ürün gruplarında ihracat, ithalat, transit ticaret tamamen durduruldu.

Gümrüklerde ve serbest bölgelerde İsrail ile ticaret işlemi yapılmıyor. 2 Mayıs 2024’ten bu yana İsrail ile ticaret sıfıra düştü.