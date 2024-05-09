Ömer Bolat: İsrail ile ticarette hükümetçe almış olduğumuz kararın arkasındayız Türkiye, İsrail'le dış ticaretini durdurdu. Bu hamlenin ardından İsrail'den Türkiye'nin ticari ambargosunda geri adım attığını iddiası geldi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat ise İsrail'in açıklamasının gerçeği yansıtmadığını belirtti.

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Türkiye, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına karşı bu ülke ile dış ticaretini kesti.

Bu hamleye karşı bazı ülkeler de aynı kararı vererek Türkiye'yi takip etti.

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, ülkelerine yapılan bu yaptırımlar karşısında algıyı değiştirmek için "Türkiye'nin ticari ambargosunda geri adım attığını" iddia etti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın, "Türkiye'nin İsrail'e yönelik kısıtlamaların çoğunu kaldırdığı" yönündeki iddiasını yalanladı.

"İsrail'in açıklaması gerçeği yansıtmıyor"

Bakan Bolat, Türkiye'nin İsrail'le ticareti kesmesinin ardından İsrail tarafından gerçekleştirilen açıklamaların gerçeği yansıtmadığını belirten bir mesaj paylaştı.

"İsrail Dışişleri Bakanı’nın açıklamaları hayal ürünü"

Bolat'ın sosyal medya hesabında paylaştığı mesajda şu ifadeler kullanıldı:

İsrail Dışişleri Bakanı’nın açıklamaları kesinlikle hayal ürünü olup, gerçekle hiç bir ilgisi yoktur. İsrail ile ticaret konusunda hükümet olarak almış olduğumuz kararın arkasındayız. Bu karar geçerliliğini korumaktadır.

"Almış olduğumuz kararın arkasındayız"