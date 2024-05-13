Ömer Bolat: Mayıs ayında açığın 30 milyar doların altına gerilemesi bekleniyor Bugün Merkez Bankası'nın açıkladığı cari açıkla ilgili olarak Ticaret Bakanı Ömer Bolat bir açıklama yaparak veriyi olumlu bir gelişme olarak değerlendirdi. Bolat, dış ticaretteki olumlu gelişmelerin Türkiye ekonomisine katkısını da gözler önüne serdi.

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Bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıkladığı cari açıkla ilgili değerlendirme yapan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, dış ticaret dengesindeki olumlu gelişmeleri gözler önüne serdi.

Bakan Bolat, gelişmelerin ekonomik büyümeyi daha dengeli bir yapıya dönüştürdüğünü ve cari işlemler hesabında iyileşme sağlayarak makroekonomik istikrarı güçlendirdiğine değindi.

Yıllıklandırılmış cari işlemler açığının gerilediğine vurgu yapan Bolat, şu ifadeleri kullandı:

2023 yılı Mart ayında 5,2 milyar dolar olan cari işlemler açığı, 2024 yılı Mart ayında yüzde 13,4 oranında azalışla 4,5 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Böylelikle zirve noktası olan 2023 yılı Mayıs ayında 57 milyar dolar olarak gerçekleşen yıllıklandırılmış cari işlemler açığı, sonraki aylarda 25,8 milyar dolar azalarak, 2024 Mart ayı itibarıyla 31,2 milyar dolara gerilemiştir.

Aynı dönemde son 10 ayda yıllıklandırılmış dış ticaret açığı ise 30,4 milyar dolar gerilemiştir. Böylelikle 2023 Mayıs ayına göre cari işlemler açığı, dış ticarette uygulanan politikaların etkisi ile yüzde 45,2 oranında düşmüştür.

"Son 10 ayda dış ticaret açığı azaldı"

Son 10 ayda dış ticaret açığı yüzde 22 oranında azalarak, 91,9 milyar dolara gerilerken, ihracatın ithalatı karşılama oranı 5,3 puan artarak yüzde 73,7 olmuştur.

"Yıllıklandırılmış bazda ihracatımız yüzde 0,8’lik artış ile 257,6 milyar dolara yükseldi"

2024 Mart ayında yıllıklandırılmış bazda ihracatımız yaklaşık yüzde 0,8’lik artış ile 257,6 milyar dolara yükselmiştir. Aynı ayda ithalatımız ise yıllıklandırılmış bazda yüzde 6,4’lük azalışla 349,5 milyar dolara gerilemiştir. Yıllıklandırılmış dış ticaret açığı yüzde22 oranında azalarak 91,9 milyar olurken, ihracatın ithalatı karşılama oranı 5,3 puan artarak yüzde 73,7 olmuştur.

"Dış ticaret açığındaki gerilemeye hizmet ihracatındaki artış eşlik ediyor"

Dış ticaret açığındaki gerilemeye hizmet ihracatımızdaki artış da eşlik etmektedir. Hizmet gelirleri Mart ayında yıllıklandırılmış bazda 103,2 milyar dolar ile rekorunu yenilemiştir. Hizmetlerin altında yer alan seyahat gelirleri ise 50 milyar doları aşmıştır. Mal ve hizmet ihracatını artırmaya yönelik destekler ve ithalatı düşürmeye yönelik tedbirlerin uygulamadaki sonuçları ile cari işlemler açığında önemli bir gerileme kaydedilmiştir.

"Mayıs ayında açığın 30 milyar doların altına gerilemesi bekleniyor"

Bakan Bolat, mesajında yıllıklandırılmış cari işlemler açığındaki düşüş eğiliminin devam etmesini beklendiğini belirterek açıklamasını şöyle sürdürdü:

Yıllıklandırılmış cari işlemler açığındaki düşüş eğiliminin devam etmesi ve 2024 yılı Mayıs ayında açığın 30 milyar doların altına gerilemesi beklenmektedir.

"Türkiye’nin ekonomik görünümüne ilişkin pozitif güncellemeler yapılıyor"

Bu veriler, Orta Vadeli Program’daki dış ticaret hedeflerine doğru ilerlendiğini göstermekte olup, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları da dış ticaretteki bu olumlu gidişatı dikkate alarak Türkiye’nin ekonomik görünümüne ilişkin pozitif güncellemeler yapmaktadır.

"Dış ticaretteki denge makroekonomik istikrarı güçlendiriyor"