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AA

Suriye'de yönetim, tüm dünya ülkelerine aynı gümrük vergilerini uygulamış, Türkiye heyeti Şam'a giderek ikili görüşme yapmış ve sonucunda Türkiye'ye ayrıcalık tanınacağı vurgulanmıştı.

Bunun sonucunda da Suriye'nin un, yumurta, mısır gibi ürünlerin de olduğu 269 üründe gümrük vergisi indirimi yaptığı belirtildi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ankara’da düzenlenen Dünya Gümrük Günü Kutlama Töreni'ne katılarak gelişmeleri paylaştı.

269 ÜRÜNDE GÜMRÜK VERGİSİ İNDİRİMİ

Bakan Bolat, toplantıda yaptığı konuşmada Suriye'nin bu hafta itibarıyla ihracatta öne çıkan un, tavuk yumurtaları, mısır, demir çelikten eşya, süt ve krema ile hijyenik ürünlerin de bulunduğu 269 üründe gümrük vergisi indirimi yaptığını söyledi.

"SERBEST TİCARET ANLAŞMASI YENİDEN HAYATA GEÇİRİLECEK"

Ömer Bolat, "Ülkemizle Suriye arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının yeniden hayata geçirilmesi ve Suriye'nin bazı ürünlerin gümrük vergilerini gözden geçirmesi hususlarında mutabık kalındığını ifade etmek isterim." açıklamasında bulundu.

NELER YAŞANMIŞTI?

Ticaret Bakanlığı heyeti, geçtiğimiz günlerde Şam’da yetkililerle bir araya gelmiş, 11 Ocak 2025’ten itibaren Suriye tarafınca tüm ülkelere ve tüm sınır kapılarında aynı eşit şekilde uygulanan gümrük vergilerinin belirli ürünler için yeniden değerlendirilmesi kararlaştırılmıştı.

Görüşmelerde ayrıca, 2011 yılında askıya alınmış olan Türkiye-Suriye Serbest Ticaret Anlaşması’nın (STA) daha kapsamlı bir ekonomik ortaklık anlayışıyla yeniden hayata geçirilmesi için müzakerelere başlanması hususunda mutabık kalınmıştı.

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Ömer Bolat'ın anlatımlarından öne çıkanlar:

-Ülkemizin vergi gelirlerinin yüzde 23’ünü gümrük idarelerimiz toplamakta.

-Gümrük Muhafaza ve Kaçakçılık birimde uyuşturucu ile mücadele konusunda İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ile koordineli bir şekilde yapılmaktadır.