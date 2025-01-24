Suriye ile ticari ve ekonomik ilişkilerde 5 önemli adım kararı

AA

Suriye'deki yeni hükümet yönetiminin, bütün komşu ülkeler ve bütün dünya ülkeleri için ortak ve tek bir gümrük rejimini uygulaması karışıklıklara neden olmuştu.

Ticaret Bakanlığı heyeti, Şam'da Suriyeli yetkililerle görüştü.

Ticaret Bakanlığı, 8 Aralık 2024 tarihinde Suriye'de eski rejimin yıkılması ile halkın özgürlüğe kavuşması sürecinde başlayan yeni dönemde Türkiye-Suriye ilişkilerinde büyük bir ilerleme sağlandığını aktardı.

"GÜMRÜK VERGİLERİ BELİRLİ ÜRÜNLERDE YENİDEN DEĞERLENDİRİLECEK"

Ticaret Bakanlığı, Suriye tarafınca tüm ülkelere ve tüm sınır kapılarında aynı eşit şekilde uygulanan gümrük vergilerinin belirli ürünler için yeniden değerlendirilmesi kararlaştırıldığı belirterek yayınladığı bildiride, şu ifadelere yer verildi:

"SURİYE İLE DIŞ TİCARET İLİŞKİLERİNDE YENİ BİR DÖNEM BAŞLADI"

Bu çerçevede Suriye'nin en büyük ticaret ortağı olan ülkemiz ile Suriye arasındaki dış ticaret ilişkilerinde de yeni bir dönem başlamış bulunmaktadır. Artık Türk ürünleri sadece kuzeyde barış harekatlarımız ile özgürlüğe kavuşan bölgelerde değil, bütün Suriye topraklarının ve halkının tamamına ulaşabilmektedir.

"SURİYE'NİN AÇIKLADIĞI GÜMRÜK VERGİSİ TAM DÜNYA İÇİN GEÇERLİ"

Suriye'deki yeni hükümet yönetiminin 11 Ocak 2025 tarihinde yürürlüğe koyduğu ve bütün komşu ülkeler ve bütün dünya ülkeleri için ortak ve tek bir gümrük rejiminin uygulanması ile başlayan süreçte bazı yanlış anlaşılmalar ve karışıklıklar ortaya çıkmıştır.

TEKNİK KURMAYLAR SURİYE'YE GİTTİ

Buna karşı, Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı olarak Suriyeli yetkililerle, devlet kuruluşlarımızın da nezaret ettiği video konferans yoluyla görüşmeler yapılmıştı. Bu doğrultuda Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu Başkanlığında ilgili teknik kurmaylardan oluşan bir heyetimiz 23 Ocak 2025 Perşembe günü Suriye'nin başkenti Şam'a ilk uçuşunu gerçekleştiren Türk Hava Yolları ile ulaşmıştır.

TİCARET BAKANLIĞI HEYETİ ŞAM'DA BİR ARAYA GELDİ

Ticaret Bakanlığı heyeti, Şam'da Suriye Ticaret ve Tüketicinin Korunması Bakanı Mahir Khalil al-Hasan, Kara ve Deniz Sınırları Otoritesi Başkanı Kuteybe Bedevi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Duhan ile dün Şam'da bir araya gelmiştir.

TÜRKİYE SURİYE ARASINDAKİ YENİ YOL HARİTASI

Görüşmelerde, Türkiye ve Suriye arasındaki mevcut durumun yanı sıra, ekonomik ve ticari ilişkilerde atılacak adımlar ve gümrük konuları ele alınmış, önümüzdeki döneme ilişkin aşağıdaki yol haritası belirlendi:

GÜMRÜK VERGİLERİNİN REVİZYONU:

11 Ocak 2025'ten itibaren Suriye tarafınca tüm ülkelere ve tüm sınır kapılarında aynı eşit şekilde uygulanan gümrük vergilerinin belirli ürünler için yeniden değerlendirilmesi kararlaştırıldı.

SERBEST TİCARET ANLAŞMASI:

2011 yılında askıya alınmış olan Türkiye-Suriye Serbest Ticaret Anlaşması'nın (STA), daha kapsamlı bir ekonomik ortaklık anlayışıyla yeniden hayata geçirilmesi için müzakerelere başlanması hususunda mutabık kalındı.

EKONOMİK VE TİCARİ İŞ BİRLİĞİ:

Suriye ekonomisinin yeniden canlanması için sanayi ve tarım ürünleri ticareti, transit taşımacılık, ikili taşımalar, müteahhitlik ve gibi alanlarda iş birliği yapılması kararlaştırıldı.

Türk firmalarının Suriye'nin imarında kilit rol oynayacağı, Suriye sanayiinin ayağa kalkınmasında öncü oynayacakları Suriye tarafından ifade edildi.

TÜRK FİRMALARININ TÜM SURİYE SATHINDA YENİDEN İMAR ALANI, İŞ VE PROJELERE KATILIMI:

Bugüne kadar Suriye'nin sadece belirli bölgelerine hizmet sunan Türk firmalarının, yeni dönemde tüm ülke genelinde faaliyet göstermesi ve yatırım fırsatlarını değerlendirmeleri için Suriye yönetimi ile koordinasyon sağlanacak.

SINIR KAPILARINDA VE GÜMRÜK ALANINDA İŞ BİRLİĞİ:

Suriye ile ticari geçiş noktalarında artan trafiğin daha hızlı ve verimli şekilde yönetilmesi için mevcut koordinasyonun güçlendirilmesi kararlaştırıldı.