Ömer Bolat: Türkiye ekonomisi son 14 çeyrektir sürekli büyüyor Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TÜİK’in açıkladığı 2023 büyüme verisini yorumladığı bir mesaj paylaştı.

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Türkiye ekonomisinin son 14 çeyrektir sürekli büyüdüğüne vurgu yaptı.

Bakan Bolat, 2023 yılında Orta Vadeli Program tahmininin üzerinde yüzde 4,5 oranında büyüme kaydedildiğini belirtti.

Bolat büyüme performansı açısından Türkiye'nin 2023 yılında, 27 üyeli Avrupa Birliği ülkesi arasında birinci sırada, 37 üyesi olan OECD ülkeleri arasında ise ikinci sırada yer aldığına vurgu yaptı.

"Türkiye AB ülkeleri arasında birinci oldu"

Bolat, açıklamasında Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) bugün paylaştığı verilere dair şu ifadeleri kullandı:

2023 yılında Türkiye ekonomisi, 27 üyeli Avrupa Birliği ülkesi arasında birinci sırada yer alıyor, 37 üyesi olan OECD ülkeleri arasında ise ikinci sırada yer alıyor. Gayrisafi Yurt İçi Hasıla tarihte ilk kez 1,1 trilyon dolar seviyesine ulaştı ve kişi başına gelir yüzde 23 artış ile 13 bin 110 dolara yükselmiştir.

"Türkiye ekonomisi, Orta Vadeli Program tahmininin üzerinde büyüdü"

Türkiye ekonomisi 2023 yılının birinci çeyreğinde yüzde 4,0, ikinci çeyreğinde yüzde 3,9, üçüncü çeyreğinde yüzde 6,1 ve son çeyreğinde yüzde 4,0 oranında büyümüştür. Böylece Türkiye ekonomisinde son 14 çeyrektir büyüme devam etmiştir. 2023 yılında Orta Vadeli Program tahmininin üzerinde yüzde 4,5 oranında büyüme kaydedilmiştir. Bu büyüme performansı ile ülkemiz verisi 27 üyeli Avrupa Birliği ülkesi arasında birinci sırada, 37 üyesi olan 37 üyeli OECD ülkeleri arasında ise ikinci sıradadır.

"Türkiye ekonomisinde ilk defa 1 trilyon dolar eşiği aşıldı"

2023 yılında Türkiye ekonomisinde ilk defa 1 trilyon dolar eşiği aşılmış ve Gayrisafi Yurt İçi Hasıla tarihte ilk kez 1,1 trilyon dolar seviyesine ulaşmıştır. Böylece ülkemizde kişi başına milli gelir yüzde 23 oranında artış ile 13 bin 110 dolara yükselmiştir.

Yatırımların büyüme üzerindeki etkisi

Bolat, açıklamalarında yatırımların büyüme üzerindeki etkisine değinerek, şu bilgileri paylaştı:

2023 yılında yatırımların büyümeye katkısı artarak devam etmiştir. Ayrıca, yılın ikinci yarısından itibaren mal ve hizmet ihracatındaki artışların etkisi ile büyümenin talep bileşenleri daha dengeli bir yapıya dönmüş, ve mal ve hizmet ihracatının büyümeye katkısı olumlu gerçekleşmiştir. Büyümeye ilişkin veriler; üretim, istihdam, yatırım, ihracat öncelikleri çerçevesinde oluşturduğumuz Hükümet Programının olumlu sonuçlarını göstermektedir.

"İhracatın artması, itlalatın azalması 2024'te büyümeye destek verecek"

2024 yılında mal ve hizmet ihracatında sağlanacak artışlar ile mal ve hizmet ithalatında düşüşler neticesinde, dış ticaretin ekonomik büyümeye olumlu katkı vermesi beklenmektedir. Dış ticaretin desteklediği ekonomik büyüme ile bir taraftan üretim artışının ve istihdamın sürdürülmesi sağlanırken, diğer taraftan iç talebin enflasyon üzerindeki etkisi zayıflamaktadır.

"Çalışmalarımıza durmaksızın devam ediyoruz"

Bakan Bolat, açıkladığı bilgiler doğrulktusunda Ticaret Bakanlığı olarak ticaret diplomasisini güçlendirme, ihracatı artırma, rekabet gücünü yükseltme ve Türkiye'yi yatırımlar için cazibe merkezi haline getirme amacıyla çalışmalara durmaksızın devam edildiğini dile getirdi.

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