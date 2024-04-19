Ömer Bolat: Türkiye ve Tanzanya arasında 1 milyar dolar ticaret hedefi var Ticaret Bakanı Bolat, Tanzanya'dan gelen ticaret heyetini karşılayarak görüşme yaptı. Ardından Türkiye-Tanzanya İş Forumu'nda konuşan Bakan Bolat, iki ülkenin ticaret hedeflerini ortaya koydu.

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AA

Tanzanya Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, iş dünyası temsilcilerinin katılımı ve DEİK organizasyonu ile Türkiye-Tanzanya İş Forumu gerçekleştirildi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Tanzanya Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Ashatu Kijaji ve Zanzibar Ekonomi ve Yatırım Bakanı Shariff A. Shariff ile Türkiye-Tanzanya İş Forumu’nun hemen öncesinde tekrar bir araya geldi.

Bugün gerçekleştirilecek forumun ve önceki görüşmelerin değerlendirildiği görüşme ile ilgili mesaj paylaşan Bolat, şu ifadeleri kullandı:

İş forumu vesilesiyle her iki ülkenin iş dünyası temsilcilerinin karşılıklı yeni projelere imza atmasını önemli buluyoruz. Ekonomik alanda yapılacak iş birlikleri ile Afrika coğrafyasındaki ticari ilişkilerimizi genişletmekte kararlıyız.

Türkiye-Tanzanya İş Forumu notları

Bakan Bolat, iş forumunda da Tanzanya ile tarım makinaları, ekipmanları ile sanayi ürünleri ve demir-çelik ve ilaç sektörü alanında iş birlikleri geliştirileceğini aktardı.

Bolat, Tanzanya'yla altın, elmas gibi değerli madenler ve kaju gibi yemişler konusunda bağlantı kurulabileceğine dikkati çekti.

"Çifte vergilendirilmenin önlenmesi anlaşması"

Bolat ayrıca, iki ülke arasında çifte vergilendirilmenin önlenmesi anlaşmasının ele alınması için maliye bakanlıklarına talepte bulunacağını belirtti.

"350 milyon dolarlık ticaretimizi 1 milyar dolara çıkarmak için düğmeye bastık"

Ömer Bolat'ın paylaşımında iki ülke arasındaki yeni ticaret hacmi hedefi şu sözlerle dile getirildi:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, geçen yıl itibarıyla 350 milyon dolar olan karşılıklı ticaretimizi kısa vadede 1 milyar dolara çıkarmak için düğmeye bastık. Ülkelerimiz arasında ikili ticaretimizi daha ileriye taşıyacak sonuçlara ulaşmak için stratejik hedeflerimizi belirleme fırsatı bulduk.

Ticaret Bakanlığı olarak iş dünyası ve kamu temsilcilerini bir araya getiren bu tür üst düzey toplantıların, ülkelerimiz arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin gelişmesine olan katkısının bilinciyle, bu toplantılara çok büyük önem veriyoruz.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)