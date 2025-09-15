Ömer Bolat: Yıl sonu itibariyle e-ticaret hacminin 3 trilyon liraya ulaştığını görüyoruz

Türkiye, e-ticaret sektöründe büyümeye devam ediyor.

'Yapay Zeka Çağında E-Ticaretin Geleceği' konulu zirve, Şişli'de düzenlendi.

Ticaret Bakanlığı himayelerinde TOBB Türkiye E-Ticaret Sektör Meclisi, Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) ve DEİK Dijital Teknolojiler İş Konseyi'nin destekleriyle gerçekleşen zirveye Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, İstanbul Ekonomik Araştırmalar Derneği Başkanı Mehmet Hüseyin Bilgin, TOBB Türkiye E-Ticaret Meclis Başkanı Ozan Acar, DEİK Genel Sekreteri Caner Çolak ile birlikte kamu kurumları ve özel sektörden üst düzey temsilciler katıldı.

Bakan Bolat buradaki konuşmasında, "Ülkemizde TÜİK verilerine göre internet üzerinden mal ve hizmet siparişi veren fertlerin oranı 2020'de Covid'in ilk yılında yüzde 35'ken 2025 yılı yani bu yıl yüzde 55,7'ye yükseldi. Yani 5 yıl da 2 katından fazla e- ticaretle sipariş verme oranı yükselmiş oldu." dedi.

"İNTERNET ÜZERİNDEN MAL VE HİZMET SİPARİŞİ YÜZDE 55,7’YE YÜKSELMİŞTİR"

Zirvede bir konuşma yapan Bakan Bolat, "Küresel düzeyde e-ticaret hizmeti 5,5 trilyon ABD doları olarak gerçekleşirken, geçen yıl 7 trilyon ABD dolarına ulaşmıştı ve 2026 yılında da 8 trilyon doları aşması beklenmektedir. Ülkemizde de baktığımızda genç ve dinamik bir nüfusa sahip olmamız, ülkemizde yoğun şekilde mobil cihaz kullanılması ve internetin yaygınlığı sosyal medyanın yaygınlığı coğrafi konumumuzun ülkemize kazandırdığı bölgesel güç olabilme avantajı gerek milli düzeyde gerekse uluslararası düzeyde e-ticaret sektörünün ufkunun açık olduğunu ve geleceğinin parlak olduğunu göstermektedir.

Ülkemizde TÜİK verilerine göre internet üzerinden mal ve hizmet siparişi veren fertlerin oranı 2020'de Covid'in ilk yılında yüzde 35'ken 2025 yılı yani bu yıl yüzde 55,7’ye yükseldi. Yani 5 yıl da 2 katından fazla e- ticaretle sipariş verme oranı yükselmiş oldu. Ülkemizde bireyler yüzde 98’i mobil telefona sahip ve 93’ü de akıllı telefon kullanıyor." şeklinde konuştu.

"GEÇEN YIL E-TİCARET HACMİ 3 TRİLYON LİRAYA ULAŞTI"

Bolat, hazırladıkları raporu açıklayarak şunları kaydetti:

Türkiye’de E-Ticaretin Görünümü raporu var. Bu sektör açısından bir envanter çalışması olduğu kadar aynı zamanda geleceğe dair ip uçları veren ve gelecekte neler yapılabileceğini öngörmemizi sağlayan çok kıymetli bir rapor. Ticaret Bakanlığı olarak Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi (ETBİS) kayıtlarına göre hazırladığımız bu raporda ülkemizde geçen yıl sonu itibariyle e-ticaret hacminin 3 trilyon liraya ulaştığını görüyoruz. Bu, 2023’e göre yüzde 61,7'lik bir artış tekabül ediyor ve dolar bazında tam 90 milyar dolara tekabül ediyor.



Bu e-ticaret 3 trilyon doların içinde perakende e-ticaret hacmi ise 1 trilyon 619 milyar lira yani yüzde 63,. Bu şu anlama geliyor, toplam e-ticaretin 3/2'sini perakende e-ticaret yapmaktadır. Milli Hasılamızdaki payına da bakacak olursak yüzde 6,5’e ulaşmış durumda, yani 3 trilyon lira milli gelirimizin yüzde 6,5’e ulaşmaktadır. Pandemiden önceki 2019-2024 arasındaki 5 yılda yıllık yüzde 30 reel büyüme göstermiştir.



2023'te küresel çapta e-ticaret satışları perakende satışlarının yüzde 19'unu oluşturmaktaydı. Bizde de aynı şekilde toplam ticaretin içinde e-ticaret yüzde 20’lik pay oluşturuyor; 5/1'e gelmektedir. 2019'da yüzde 9,8'ken, 2024'te yüzde 19,1; dünyaya benzer bir ağırlık oluşturmaktadır.

"21 KASIMDA E-TİCARET FESTİVALİ DÜZENLİYORUZ"

Bakan Bolat, "Biz Ticaret Bakanlığı olarak, yön gösteren, yol açan ve sektörle birlikte omuz omuza geleceği şekillendiren bir kuruluşuz; bakanlığız. 21 Kasım'da sektör oyuncularıyla siz değerli işletmelerle birlikte bir e-ticaret festivali düzenlenecek. Buradaki amacımız ekonomiyi canlandırabilmek, ekonomideki canlılığı artırmak. Siz değerli aktörlerle ve biz politika yapıcılar, uygulayıcılar, regülasyon kurumları, akademisyenler etkileşim içinde çalışmalara yine birlikte devam edeceğiz. Eğitim çalışmaları olacak birçok ilde e-ticaret konusunda farkındalık tanıtım ve bilinirlik eğitimleri yapılacak.

Toplam 30 ilde bu eğitimler planlanıyor ve 2026 yılının başında tamamlanacak. E-ihracatta bütçemizin yaklaşık yüzde 60 civarında ihracatta destekler vereceğiz. Bakanlığımızın kolay ihracat platformu sayfası var ve aynı şekilde E-kolay yani ihracat platformu da var. Bu şekilde e-ihracata ve diğer mal ve hizmet ihracatını teşvikte e-ticareti de unutmuyoruz. Onu da aynı şekilde destekliyoruz. E-İhracatta ChatGPT ve Yapay Zeka Araçları Kılavuzu'nu geliştirdik ve bunu paylaştık. 'Potansiyel E-İhracat Pazarları Raporu' hazırlıyoruz." diye konuştu.